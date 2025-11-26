PasaulisKonfliktai ir saugumas

B. Netanyahu biuras: identifikuoti antradienį perduoti Gazoje laikyto įkaito palaikai

2025 m. lapkričio 26 d. 09:39
Izraelio valdžia trečiadienį patvirtino, kad naujausi palaikai, kuriuos šią savaitę perdavė Gazos Ruožo smogikai, yra šioje palestiniečių teritorijoje laikyto Izraelio įkaito.
„Po Nacionalinio teismo medicinos centro atlikto identifikavimo proceso kariuomenės atstovai informavo mirusio belaisvio Droro Oro šeimą, kad jų artimasis buvo repatrijuotas į Izraelį“, – sakoma pareiškime, kurį išplatino Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.
B. Netanyahu biuras prieš tai buvo pranešęs, kad antradienį Raudonasis Kryžius perdavė Izraelio pajėgoms karstą su Gazos Ruože laikyto įkaito palaikais.
Skaičiuojama, kad iki šio pastarojo perdavimo ginkluotų palestiniečių grupuotės Gazos Ruože vis dar laikė trijų įkaitų kūnus.
Benjaminas NetanyahuIzraelisįkaitas
