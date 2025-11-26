Vykdė šešėlinę operaciją: atskleidė, kaip S. Witkoffas atvedė JAV į V. Putino nasrus

S. Witkoffas buvo vienas pagrindinių originalaus taikos plano architektų. Naujienų agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad šio dokumento idėja kilo per jo ir Rusijos diplomato Kirillo Dmitrijevo spalio 24 d. susitikimą Majamyje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad po derybų taikos plane liko mažiau punktų – originalioje versijoje jų buvo 28.
V. Zelenskis pridūrė, kad naujoje versijoje atsižvelgta į „daugelį teisingų dalykų“, o su dokumento turiniu bus galima dirbti toliau.
Antradienį naujienų agentūra „Reuters“ pranešė, kad Ukraina po derybų Ženevoje pritarė atnaujinto taikos plano „esmei“. Pasak CNN kalbinto JAV pareigūno, kurį cituoja žiniasklaida, dar liko suderinti keletą smulkių plano detalių.
„The Kyiv Independent“ kalbintas šaltinis pažymi, kad S. Witkoffas pasiuntinys originalų 28 punktų taikos planą tyliai rengė pastarąjį mėnesį.
Jis veiksmus koordinavo su K. Dmitrijevu, tačiau Europos sąjungininkai nebuvo įtraukti į plano rengimą – lygiai kaip ir Ukraina.
„The Kyiv Independent“ rašo ir apie tai, kad S. Witkoffas ir K. Dmitrijevas turėjo labai glaudžius asmeninius santykius.
Apie tai indikuoja S. Witkoffo vizitai į Rusiją – jį visuomet pasitikdavo būtent K. Dmitrijevas. Abu diplomatai rengdavo neformalius susitikimus, o rugpjūčio 6 d. vizito metu netgi kartu vaikščiojo Maskvos centre esančiame parke.
„The Kyiv Independent“ pažymi, kad nekilnojamojo turto magnatas S. Witkoffas iki paskyrimo neturėjo jokios diplomatinės patirties.
Kritikos buvęs verslininkas sulaukė ir todėl, nes originalus 28 punktų planas atgaivino pačius plačiausius Kremliaus reikalavimus.
Spalio 24 d., praėjus dviems dienoms po D. Trumpo įvestų sankcijų Rusijos naftos sektoriui, K. Dmitrijevas atvyko į JAV.
Netrukus po to pasirodė naujas taikos pasiūlymas – toks, kuris stulbinamai primena Maskvos reikalavimus. Kaip pranešama žiniasklaidoje, plano idėja kilo būtent šio vizito metu – Majamyje.
Susitikimus vertė Kremliaus žmogus
„The Kyiv Independent“ kalbinti Ukrainos ir JAV pareigūnai pažymėjo, kad po mėnesius trukusių ginčų Vašingtone įsigalėjo būtent S. Witkoffo požiūris į taiką.
„Steve'as Witkoffas yra tiesiog žmogus, kuriuo Trumpas pasitiki“, – „The Kyiv Independent“ teigė JAV ir Rusijos santykių ekspertė Alexandra Filippenko.
S. Witkoffas yra amerikiečių nekilnojamojo turto vystytojas, investuotojas ir didelės, Niujorke įsikūrusios, nekilnojamojo turto investicijų bendrovės „Witkoff Group“ įkūrėjas.
Nepaisant to, kad biografijoje nėra nieko, kas rodytų patirtį Rytų Europos geopolitikoje ar konfliktų sprendime, S. Witkoffas dalyvavo susitikimuose su užsienio lyderiais ir apeidavo diplomatiniamį protokolą.
Ne išimtis – ir V. Putinas. „The Kyiv Independent“ primena, kad S. Witkoffas su Rusijos diktatoriumi susitiko bent penkis kartus ir kiekvieną kartą praleisdavo po 3–4 valandas.
„The Kyiv Independent“ išskiria ir dar vieną įdomią detalę – šiuose pokalbiuose pasiuntinys naudojo Kremliaus vertėjus.
Šie susitikimai sukėlė galvos skausmą ne tik Ukrainoje. Pasak JAV pareigūnų, S. Witkoffas buvo pernelyg linkęs derėtis su Maskva ir neturėjo aiškaus supratimo apie Ukrainos poziciją.
Liepą jis paragino D. Trumpą panaikinti JAV energetines sankcijas Rusijai ir stūmė teritorinių mainų idėją. Tokį pasiūlymą Ukrainos pareigūnai įvertino kaip neįgyvendinamą ir pavojingą.
Toks požiūris sukrėtė JAV pareigūnus, kurie teigė, esą S. Witkoffas pernelyg linkęs derėtis su Maskva ir neturi aiškaus supratimo apie Ukrainos poziciją.
Karas Baltuosiuose rūmuose
S. Witkoffo glaudus bendradarbiavimas su K. Dmitrijeviu rodo gilesnę vidinę kovą Vašingtone. Pasak „The Kyiv Independent“ kalbinto šaltinio, abi asmenybės vykdo platesnę operaciją, siekdamos išstumti Ukrainai palankesnius balsus D. Trumpo administracijoje.
Leidinys pažymi, kad vienas Baltųjų rūmų komunikacijos darbuotojas yra „S. Witkoffo žmogus“, kuris perduoda žiniasklaidai žinutes, atitinkančias Rusijai draugišką poziciją.
Šiuo metu Baltieji rūmai yra konkuruojančių frakcijų chaosas – kiekviena bando pateikti savo įvykių versiją kaip oficialią administracijos poziciją, teigė „The Kyiv Independent“ šaltinis.
Nepaisant Baltųjų rūmų teiginių, kad valstybės sekretorius Marco Rubio dalyvavo rengiant planą, tai paneigė „The Kyiv Independent“ šaltinis. Jis pridūrė, kad originalų planą rėmė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, o kiti aukšti pareigūnai buvo pašalinti iš proceso.
Pasak aukšto rango JAV pareigūno, dabartinį planą remia JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, o kiti aukšti pareigūnai buvo visiškai pašalinti iš proceso.
