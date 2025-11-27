Atskleidė slaptą Vokietijos karo planą: į rytus permestų šimtus tūkstančių karių

Leidinio duomenimis, maždaug prieš dvejus su puse metų dvylika aukšto rango vokiečių karininkų susirinko kariniame komplekse Berlyne. Jie pradėjo dirbti prie slapto plano, o dabar skubiai siekia jį paversti realybe.
Kalbama apie dokumentą pavadinimu „Operation Plan Germany“ (liet. „Operacinis planas Vokietija“), kuris laikomas griežtai įslaptintu. Planas užima apie 1200 puslapių ir detaliai apibrėžia Vokietijos vaidmenį karo su Rusija scenarijuje.
Jame numatyta, kaip apie 800 tūkst. vokiečių, amerikiečių ir kitų NATO karių būtų permetami į rytus link fronto linijos. Plane aiškiai pažymėti uostai, upės, geležinkeliai ir keliai, kuriais judėtų pajėgos, taip pat logistikos ir apsaugos sprendimai visame maršrute.
Leidinio teigimu, šis dokumentas yra kol kas ryškiausias to, ką jo autoriai vadina „viso visuomenės dalyvavimo kare“ požiūrio, pavyzdys. Vokietija planuoja, kad į gynybos procesą būtų įtrauktos ir civilinės institucijos, ir privatus sektorius.
Grėsmės horizontas
Pasak „The Wall Street Journal“, vokiečių pareigūnai tvirtina besitikintys, kad Rusija bus pasirengusi ir nusiteikusi pulti NATO 2029 metais. Tačiau šnipinėjimo incidentai, diversijos ir oro erdvės pažeidimai Europoje, kuriuos Vakarų žvalgyba sieja su Maskva, leidžia manyti, kad agresija gali prasidėti ir anksčiau.
Analitikų nuomone, potencialus ugnies nutraukimas Ukrainoje, dėl kurio šią savaitę spaudžia JAV, galėtų išlaisvinti Rusijos laiką ir resursus. Tai suteiktų Kremliui daugiau galimybių ruoštis veiksmams prieš NATO nares Europoje.
Kaip pažymi „The Wall Street Journal“, kai kurie ekspertai įspėja, kad Rusija gali bandyti patikrinti Aljanso gynybą per artimiausius dvejus–ketverius metus. Neatmetama, kad Maskva mėgins smogti vienai iš Baltijos valstybių.
Aukšto rango vokiečių karininkas, vienas pirmųjų plano autorių, pabrėžė atgrasymo tikslą. „Mūsų tikslas yra užkirsti kelią karui aiškiai parodydami priešams, kad, jei jie mus užpuls, jiems nepasiseks“, – akcentavo karininkas.
Šiuo metu planas, saugomas izoliuotame kariniame tinkle, vadinamame „raudonuoju tinklu“. Dokumentas yra antrojoje redakcijoje, nes vis dar tikslinamas ir papildomas.
Investicijos į infrastruktūrą
Leidinio duomenimis, generolas leitenantas Andre Bodemannas, tarnavęs Kosove ir Afganistane, su komanda pirmąją plano versiją parengė iki praėjusių metų kovo. Ji buvo koreguojama, remiantis vis platesnio ministerijų, valstybinių institucijų ir savivaldos atstovų rato pastabomis.
Ypatingas dėmesys skiriamas infrastruktūrai, kuri karo atveju taptų kritiniu veiksniu. Berlynas ilguoju laikotarpiu iki 2029 metų ketina išleisti apie 166 mlrd. eurų infrastruktūrai, iš jų daugiau kaip 100 mlrd. eurų – ilgus metus apleistiems geležinkeliams.
Vokietija nori teikti pirmenybę dvigubos paskirties infrastruktūrai, kuri tiktų ir civiliniams, ir kariniams poreikiams. Tai apima kelius, tiltus, uostus ir logistikos mazgus, pritaikytus sunkiajai karinei technikai.
WSJ pabrėžia, kad karo su Rusija scenarijuje Vokietija nebebūtų valstybė pirmoje fronto linijoje. Ji būtų paversta didžiuliu placdarmu NATO pajėgoms sutelkti ir permesti į rytinį flangą.
Tačiau šaliai teks susidurti su keliais rimtais iššūkiais. Tai – nusidėvėjusi infrastruktūra, sumažėjusios karinės pajėgos ir naujos grėsmės, pavyzdžiui, dronų atakos.
Europa ruošiasi karui
Taikos laikų teisės aktų spragos taip pat apsunkina Vokietijos pastangas gintis nuo diversijų. WSJ pabrėžia, kad sabotažas yra viena didžiausių grėsmių, su kuriomis susiduria plano rengėjai.
Vis dėlto Bundesveras vertina savo pažangą gana optimistiškai. Karininkai mano, kad per trumpą laiką pavyko nuveikti labai daug.
„Atsižvelgiant į tai, kad 2023 metų pradžioje startavome nuo tuščio lapo, esame labai patenkinti tuo, kur esame šiandien. Tai labai sudėtingas produktas“, – pabrėžė vienas bendraautorių.
Neseniai atlikti streso testai parodė, kad darbo dar liko. Didžiausia nežinomybė, su kuria susiduria plano autoriai, yra tai, kiek jie iš tikrųjų turi laiko.
Anksčiau Vokietijos Federalinės užsienio žvalgybos tarnybos BND vadovas Martinas Jėgeris perspėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirengęs tikrinti Europos sienas. Jis gali bet kuriuo metu išprovokuoti „karštą konfrontaciją“ žemyne.
Europos Sąjungos pareigūnai taip pat mano, kad Rusija gali patikrinti NATO gynybą per artimiausius dvejus–ketverius metus. Neatmetama, kad Maskva mėgins smogti vienai iš Baltijos šalių.
Ukrainos karinė žvalgyba yra informavusi, jog Rusija vidutiniu laikotarpiu laiko plataus masto karą Europoje neišvengiama perspektyva. Tokia logika verčia Kremlių ilgainiui ruošti resursus platesnei agresijai.
Anksčiau skelbta, kad Europos Sąjunga rengiasi pradėti ambicingą gynybos reformą, apimančią bendrą dronų gamybą. Briuselis siekia, kad Europa būtų pasirengusi karui iki 2030 metų, rašo „The Wall Street Journal“.
