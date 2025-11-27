Karas Ukrainoje. „Bloomberg“ dėl taikos plano įspėja pačią JAV: palankumas Rusijai atsilieps

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jis nėra griežtai nustatęs galutinės datos derybų tarp Ukrainos ir Rusijos užbaigimui.
Pasak D. Trumpo, pagrindinis tikslas yra „užbaigti karą, o ne laikytis konkrečių datų kalendoriuje.“
Žurnalistai D. Trumpo klausė, ar vis dar taikos deryboms galioja lapkričio 27-osios riba, apie kurią anksčiau skelbė žiniasklaida.
Jis sureagavo sakydamas, kad taikos derybų prie konkrečios datos pririšęs nėra.
„Neturiu termino. Man terminas yra tada, kai viskas pasibaigia. Ir manau, kad dabar visi pavargo kovoti. Jie praranda per daug žmonių“, – sakė D.Trumpas.
Jis taip pat pabrėžė, kad derybų procesas tęsiasi. Kitą savaitę D.Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas vyks į Maskvą, kur susitiks su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Anksčiau buvo pranešta, kad D.Trumpo administracija tariamai pateikė Kijevui ultimatumą – iki Padėkos dienos sutikti su „taikos plano“ parametrais.
