Naujas D. Trumpo manevras: analitikai įžvelgia pavojingą posūkį

Bandymus JAV prezidentui D. Trumpui tapti pagrindine taikos Ukrainoje siekiančia jėga „The Atlantic“ autoriai palygino su švytuokle, svyruojančia tarp Rusijos ir Ukrainos interesų ir retkarčiais sustojančia ties viduriu, kad išreikštų nusivylimą.
Autoriai pabrėžė, kad itin daug klausimų sukėlė naujas D.Trumpo posūkis Rusijos link – Baltieji rūmai Ukrainai pateikė 28 punktų „taikos planą“, labai primenantį maksimalistinius Kremliaus reikalavimus.
Planą į Kyjivą atvežė JAV armijos sekretorius Danielis Driskolas. Daugelio ukrainiečių akimis, šios nuostatos atrodė kaip kapituliacijos sąlygos. Vis dėlto Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlymo neatmetė.
„Manėme, kad bandysime prasiveržti pro užvertas duris, tačiau jos jau buvo atidarytos. Jie buvo pasirengę deryboms“, – apie Driskolo vizitą sakė vienas JAV pareigūnas.
Derybų Ženevoje metu sąrašas buvo sutrumpintas iki 19 punktų, o Trumpas į Maskvą siunčia dar vieną savo pasiuntinį pristatyti atnaujintos plano versijos.
„Dabar jo likimas priklauso nuo Rusijos prezidento pasirengimo kompromisui, ir būtent čia D.Trumpo taikos pastangos kol kas stringa“, – rašoma straipsnyje.
Leidinys primena, kad Rusija jau aiškiai parodė neketinanti atsitraukti nuo pagrindinių reikalavimų – tų pačių, kuriuos V. Putinas išdėstė D.Trumpui Aliaskoje. Autorių teigimu, jei Maskva liks neperkalbama, visos šios pastangos tiesiog sugrąžins taikos procesą į pradinį tašką.
