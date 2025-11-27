Šaltiniai: vyksta derybos dėl Gazos Ruožo tuneliuose užspeistų „Hamas“ narių

Izraelio žiniasklaida pranešė, kad nuo 100 iki 200 ginkluotų „Hamas“ narių jau daugelį savaičių slepiasi tunelių tinkle po Rafacho miestu, Izraelio kariuomenės kontroliuojamame Gazos Ruožo rajone.
Žinomas „Hamas“ narys Gazoje teigė, kad nuo 60 iki 80 grupuotės narių yra apsiausti, bet nepasiduos.
Pagal JAV tarpininkautų paliaubų, įsigaliojusių spalio 10 d., sąlygas Izraelio kariuomenė atsitraukė iš kai kurių palestiniečių teritorijos pakrantės rajonų į zoną už vadinamosios Geltonosios linijos, pažymėtos geltonais betono blokais. „Hamas“ nariai yra tuneliuose, esančiuose už Geltonosios linijos.
„Hamas“ lyderis, pageidavęs likti anonimu, sakė, kad vyksta „diskusijos ir bendravimas su tarpininkais (Egiptu, Turkija ir Kataru), amerikiečiai taip pat tęsia pastangas išspręsti krizę“.
Ketvirtadienį šaltinis iš vienos tarpininkaujančių šalių patvirtino, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, Kataras, Egiptas ir Turkija diskutuoja, „siekdamos kompromiso, kuris leistų „Hamas“ kovotojams palikti tunelius už Geltonosios linijos netoli Rafacho“.
„Dabartinis pasiūlymas suteiktų jiems saugų patekimą į Izraelio nekontroliuojamas teritorijas ir padėtų išvengti konflikto, galinčio atvesti prie kitų pažeidimų ar paliaubų žlugimo“, – pridūrė šaltinis.
Trečiadienį „Hamas“ paragino tarpininkaujančias šalis daryti spaudimą Izraeliui, kad šis leistų grupuotės, Europos Sąjungos ir JAV laikomos teroristine, nariams saugiai išeiti. Tai buvo pirmas kartas, kai islamistai viešai pripažino, kad susidarė tokia padėtis.
„Raginame tarpininkus nedelsiant imtis veiksmų ir daryti spaudimą (Izraeliui) leisti mūsų sūnums grįžti namo“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.
Tačiau Izraelis viešai neparodė, kad būtų linkęs į kompromisą dėl saugaus teroristų paleidimo iš tunelių.
Izraelio vyriausybės atstovas spaudai anksčiau šį mėnesį sakė, kad ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „neleidžia 200 „Hamas“ teroristų“ saugiai išvykti“ ir „tvirtai laikosi savo pozicijos išardyti „Hamas“ karinius pajėgumus ir demilitarizuoti Gazos Ruožą“.
Trečiadienį paskelbtame pareiškime „Hamas“ apkaltino Izraelį paliaubų susitarimo pažeidimu „persekiojant, likviduojant ir suimant Rafacho tuneliuose apgultus pasipriešinimo kovotojus“.
Gazos Ruožas„Hamas“Izraelis Hamas karas
Rodyti daugiau žymių