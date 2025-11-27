Tarp derybų eilučių – griežta D. Trumpo sąlyga

Pasak „Politico“ kalbinto Europos diplomato, ši sąlyga tapo pagrindine pasiūlymų dalimi. Juos amerikiečiai praėjusią savaitę perdavė Ukrainai.
Kitas šaltinis patvirtino, kad JAV valstybės sekretorius Marco Rubio per pokalbį telefonu su Europos pareigūnais teigė, esą prezidentas Donaldas Trumpas yra pasirengęs svarstyti ilgalaikes garantijas tik po to, kai bus pasiektas susitarimas dėl karo pabaigos.
„Politico“ pažymi, kad atskiruose pokalbiuose M. Rubio išdėstė kelis klausimus, kuriuos reikės išspręsti po susitarimo sudarymo. Vienas iš jų – okupuotų teritorijų ir įšaldytų Rusijos aktyvų klausimas.
Baltieji rūmai viešai pareiškė, kad bet kokiame potencialiame plane turi būti numatytos saugumo garantijos Ukrainai.
Administracijos atstovė Anna Kelly teigė, esą JAV pozicija yra „aiški ir nepakitusi“ – joks susitarimas nebus priimtas be pakankamo saugumo apsaugos lygio.
„Politico“ pažymi, kad derybose su Europos kolegomis M. Rubio pripažino, kad JAV nėra suvokiamos kaip visiškai neutralus tarpininkas derybose.
Taip yra todėl, nes Vašingtonas ir toliau teikia karinę pagalbą Ukrainai ir palaiko spaudimą sankcijomis Rusijai.
Kai kurie Europos diplomatai išreiškė baimę, kad D. Trumpo administracija gali perkelti akcentus Rusijos naudai.
Vienas iš „Politico“ pašnekovų teigė, kad siūlomuose principuose „nėra nė žodžio apie žmogaus teises, humanitarinius klausimus ar tarptautinę teisę“. Tokia koncepcija gali sukurti „naują Europos saugumo architektūrą su daugybe spragų“.
Sekmadienį Ženevoje įvyko JAV ir Ukrainos derybos dėl taikos plano karui užbaigti. Bendrame šalių pranešime teigiama, kad delegacijos parengė atnaujintą pagrindinį planą dėl taikos.
Tą pačią dieną Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas pareiškė, kad JAV ir Ukrainos delegacijos „pasiekė bendrą pagrindinių Ženevoje aptartų susitarimo sąlygų supratimą“.
Pasak jo, Ukraina dabar laukia Europos paramos ir rengiasi prezidento Volodymyro Zelenskio vizitui į JAV šią savaitę, kad suderintų galutines plano detales su D. Trumpu.
V. Zelenskis savo ruožtu teigė, kad iš Ženevos sugrįžusi Ukrainos komanda „pateikė išsamų pranešimą ir atnaujintą pagrindinį dokumentą“.
Pirmadienį „Financial Times“ pranešė, kad po Ženevoje vykusių derybų JAV taikos plane punktų kiekis sumažėjo iki 19 – originaliame dokumente jų buvo 28.
Antradienį portalas „CBS News“ pranešė, kad Ukraina sutiko su atnaujintu taikos planu, kuriame liko suderinti „nedideles detales“.
„Politico“, cituodamas aukštą JAV pareigūną, anksčiau rašė, kad JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas turėtų pristatyti taikos planą Rusijos delegacijai. Tai turėtų įvykti Abu Dabyje.
