PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Rusai surengė masinį išpuolį Kyjive: yra aukų, dalis miesto paskendo tamsoje

2025 m. lapkričio 29 d. 07:38
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir devynis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​
Daugiau nuotraukų (49)
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pateikė Rusijai pagrindinius taikos plano, kuriuo siekiama užbaigti karą prieš Ukrainą ir kurio turinys buvo koordinuojamas Ženevoje, parametrus. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai pranešė britų transliuotojo BBC Rusijos tarnyba.
„Buvo pateikti pagrindiniai parametrai, o kitą savaitę Maskvoje vyks pokalbis (su JAV atstovais)“, – tvirtino D. Peskovas, kurį citavo Rusijos propagandinė žiniasklaida.
Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kitą savaitę turėtų vykti į Maskvą. D. Peskovas sakė, kad Kremlius tikslią S. Witkoffo vizito datą paskelbs „tinkamu laiku“.
Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pakartojo savo teiginius, kad karo veiksmai Ukrainoje tariamai baigsis, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasitrauks iš teritorijų, į kurias Maskva reiškia pretenzijas. V. Putinas pareiškė, kad nėra jokių „taikos sutarties“ projektų – egzistuoja tik „diskutuotinų klausimų rinkinys“.
Jis taip pat nurodė, kad po JAV ir Ukrainos atstovų derybų Ženevoje buvo nuspręsta padalinti 28 taikos plano punktus į keturias dalis.
Pasak V. Putino, Maskva iš esmės sutinka, kad JAV punktų dėl Ukrainos sąrašas galėtų būti būsimų susitarimų pagrindas.
V. Putinas taip pat teigė, kad Rusija tariamai yra pasirengusi oficialiai įtvirtinti ketinimų pulti Europą nebuvimą. Jis patvirtino, kad JAV delegacija kitą savaitę turėtų lankytis Maskvoje.
Rusijos pusei atstovaus V. Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis ir užsienio reikalų ministerijos pareigūnai.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.