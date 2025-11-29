V. Orbanas: Po karo Ukraina turėtų tapti „buferine valstybe“ tarp Rusijos ir NATO

Politikas teigė, kad teritorinės nuolaidos Rusijai yra neišvengiamos. Pagal jo viziją, po karo vykusioje tarptautinėje taikos konferencijoje būtų nustatyta linija, į rytus nuo kurios liktų Rusijos kontroliuojamos teritorijos, o į vakarus – sumažinta Ukrainos valstybė, besiribojanti su NATO.
V. Orbanas taip pat užsiminė apie Ukrainos kariuomenės dydžio ir ginkluotės apribojimus šiame hipotetiniame buferiniame regione.
Šie komentarai nuskambėjo po V. Orbano vizito Maskvoje, kur jis susitiko su Vladimiru Putinu, ragindamas kuo greičiau užbaigti karą ir pabrėždamas Vengrijos interesą išlaikyti stabilų energijos tiekimą iš Rusijos.
Pasak V. Orbano, atėjo metas „atsisakyti iliuzijų ir pažvelgti realybei į akis“, kaip tai numato JAV parengtas 28 punktų taikos planas. Jo teigimu, užsitęsusios derybos tik naudinga Rusijai, nes tai leistų Maskvai dar labiau sustiprinti pozicijas ir pareikalautų daugiau aukų.
Vengrijos lyderis taip pat nurodė, kad pagal amerikiečių planą Rusija būtų palaipsniui reintegruojama į pasaulio ekonomiką, sankcijos – laipsniškai atšaukiamos, o įšaldytos lėšos panaudojamos bendrai JAV ir Rusijos investicijų fondui kurti.
„Pasaka, kad europiečiai finansuoja karą rusiškais pinigais, – baigta“, – pridūrė V. Orbanas, pabrėždamas, jog visos Europos paramos Ukrainai išlaidos gula ant pačių europiečių pečių.
Viktoras OrbanasVengrijaRusija
