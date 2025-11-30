Gazos karo aukų skaičius viršijo 70 tūkst.

Ši riba buvo peržengta galiojant trapioms JAV tarpininkautoms paliauboms, tačiau abi pusės kaltina viena kitą susitarimo sąlygų pažeidimais.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pareiškime teigė, kad karo aukų skaičius išaugo ir pasiekė 70 tūkst. 100. Ministerija kartu nurodė, kad nuo paliaubų pradžios spalio 10 d. Izraelio ugnis pražudė 354 palestiniečius.
Pasak ministerijos, per pastarąsias 48 valandas į Gazos Ruožo ligonines buvo atvežti dviejų žmonių kūnai, iš kurių vienas buvo ištrauktas iš po griuvėsių.
Pažymima, kad šuolį, matomą lyginant su ankstesniu aukų skaičiumi, lėmė tai, jog valdžios institucijos apdorojo ir patvirtino duomenis, susijusius su 299 kūnais.
Nors galioja paliaubos, palestiniečių teritorija vis dar yra panirusi į didelę humanitarinę krizę.
Gazos karą sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurį žuvo 1 tūkst. 221 žmogus. Tą dieną smogikai pagrobė ir į Gazos Ruožą išsivežė 251 įkaitą. Prasidedant naujausioms paliauboms, smogikai laikė 20 gyvų įkaitų ir 28-ių negyvų belaisvių kūnus.
Nuo to laiko „Hamas“ paleido visus gyvus įkaitus ir grąžino 26 mirusių belaisvių palaikus. Mainais už tai Izraelis išlaisvino beveik 2 tūkst. jo žinioje buvusių palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų negyvų palestiniečių kūnus.
GazaGazos RuožasIzraelis
Rodyti daugiau žymių