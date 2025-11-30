Prancūzijos užsienio reikalų ministras: V. Putinas privalo sutikti su paliaubomis arba sulauks naujų sankcijų

Pasak ministro, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi rimtai vertinti taikos planą, dėl kurio šiuo metu deramasi Ženevoje.
„Rusijos milimetras po milimetro vykstantis puolimas Rytų Ukrainoje kainuoja milžinišką kainą – kasdien fronte žūsta daugiau nei tūkstantis rusų karių“, – teigė J.-N. Barrot.
Anot jo, siekdamas paslėpti karinius pralaimėjimus, Kremlius vis dažniau atakuoja civilinę infrastruktūrą ir gyvenamuosius rajonus Ukrainos gilumoje, taip pažeisdamas tarptautinę teisę ir karo taisykles. Ministras pabrėžė, kad Maskva dabar turi tik du pasirinkimus – pritarti paliauboms arba sulaukti naujo sankcijų paketo, kuris dar labiau smogs Rusijos ekonomikai.
„Vladimiras Putinas privalo sutikti su paliaubomis arba susidurti su naujomis sankcijomis – kartu su sustiprinta Europos parama Ukrainai“, – sakė Prancūzijos diplomatijos vadovas.
Pirminė 28 punktų dokumento versija buvo palanki Maskvai – joje numatyta, kad Ukraina turėtų atsisakyti Donbaso regiono, sumažinti kariuomenės dydį, atsisakyti tolimosios ginkluotės ir įvykdyti kitus Kremliaus reikalavimus.
Lapkričio 23 d. Ženevoje įvykęs JAV, Ukrainos ir Europos atstovų susitikimas buvo skirtas šiam planui peržiūrėti ir padaryti jį priimtinesnį Kyjivui. Po derybų abi šalys paskelbė bendrą pareiškimą, kad galutinės dokumento nuostatos bus suderintos per artėjantį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su JAV vadovu Donaldu Trumpu.
Derybos vis dar vyksta. V. Zelenskis vakar paskelbė, jog Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas kartu su Ukrainos delegacija jau išvyko į Jungtines Valstijas.
Kaip skelbia Reuters, susitikime su amerikiečiais dalyvaus D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve’as Witkoffas ir jo žentas Jaredas Kushneris.
PrancūzijaUkrainaRusija
