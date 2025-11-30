PasaulisKonfliktai ir saugumas

Šaudynės Kalifornijoje: ginkluoti užpuolikai nušovė keturis ir sužeidė dar 10 žmonių

2025 m. lapkričio 30 d. 08:05
JAV policija pranešė, kad šeštadienio naktį Kalifornijoje ginkluoti užpuolikai nušovė keturis žmones, dar 10 asmenų per šį incidentą, kurį pareigūnai pavadino „tikslingu“, buvo sužeisti.
Daugiau nuotraukų (1)
„Kulkos pakirto 14 žmonių, patvirtintais duomenimis, keturi iš jų žuvo“, – socialiniuose tinkluose pranešė San Choakino apygardos šerifo biuras, pridurdamas, kad informacijos apie Stoktono mieste aidėjusius šūvius nėra daug.
Šerifo biuras pranešė, kad detektyvai „stengiasi nustatyti aplinkybes, kurios lėmė šią tragediją“.
„Pirmieji požymiai rodo, kad tai galėjo būti tikslingas incidentas ir tyrėjai nagrinėja visus variantus“, – teigiama pranešime.
„Raginame visus, turinčius kokios nors informacijos, vaizdo įrašų ar galėjusius būti šio incidento liudininkais, nedelsiant susisiekti su San Choakino apygardos šerifo biuru“, – rašoma policijos pranešime.
Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo kanceliarija socialiniuose tinkluose pranešė, kad gubernatoriui buvo pranešta apie įvykusį incidentą.
KalifornijaJAVgubernatorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.