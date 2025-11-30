Venesuela pasmerkė D. Trumpo grasinimus uždaryti šalies oro erdvę

Užsienio reikalų ministerija išplatintame pareiškime pabrėžė, kad JAV neturi teisinės galios kontroliuoti kitos valstybės oro erdvės, vadindama D. Trumpo žodžius „kolonialistiniu grasinimu“.
„Visoms oro linijoms, pilotams, narkotikų prekeiviams ir žmonių kontrabandininkams – laikykite oro erdvę virš ir aplink Venesuelą visiškai uždaryta“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Baltieji rūmai kol kas nekomentavo šių pareiškimų, tačiau D. Trumpo tonas sukėlė pasipiktinimą ir JAV Kongrese. Demokratų lyderis Senate Chuckas Schumeris pareiškė, kad „neapgalvoti D. Trumpo veiksmai Venesuelos atžvilgiu artina Ameriką prie dar vieno brangaus karo užsienyje“. Respublikonė Marjorie Taylor Greene jam pritarė primindama, jog „pagal Konstituciją tik Kongresas turi teisę paskelbti karą“.
Pasak, BBC pastarosiomis dienomis įtampa regione išaugo. JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) perspėjo oro bendroves dėl „padidėjusio karinio aktyvumo Venesuelos teritorijoje ir aplink ją“, todėl keli didieji oro vežėjai sustabdė skrydžius. Atsakydamas Karakasas atšaukė jų kilimo ir tūpimo leidimus.
Tuo pat metu Venesuelos kariuomenė surengė pratybas pakrantės regionuose, o per valstybinę televiziją buvo parodyti priešlėktuvinės gynybos pabūklai ir kita karinė technika.
JAV kariuomenė, siekdama „kovoti su narkotikų kontrabanda“, į regioną pasiuntė didžiausią savo lėktuvnešį „USS Gerald Ford“ ir apie 15 tūkst. karių – tai didžiausias amerikiečių dislokavimas Lotynų Amerikoje nuo 1989 m. invazijos į Panamą. D. Trumpas taip pat užsiminė, kad „veiksmai prieš Venesuelos narkotikų kontrabandą sausumoje“ prasidės „labai greitai“.
Venesuelos valdžia mano, kad tikrasis JAV tikslas – nuversti prezidentą Nicolásą Madurą, kurio perrinkimą pernai daugelis valstybių pripažino suklastotu. Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro teigė, jog Vašingtonas „naudojasi smurtu siekdamas dominuoti Lotynų Amerikoje“, nors kai kurie regiono lyderiai palaiko D. Trumpo poziciją.
JAV taip pat paskelbė „Saulių kartelį“ (Cartel de los Soles), kurį sieja su N. Maduro aplinka, užsienio teroristine organizacija. Tokia kvalifikacija suteikia Amerikos teisėsaugai platesnius įgaliojimus prieš grupuotę. Venesuela šį sprendimą „griežtai, kategoriškai ir visiškai atmetė“.
