Atskleidė, dėl ko stringa taikos derybos: nesutaria dėl 2 klausimų

„Derybos dabar sutelktos ne tiek į Ženevoje suderintą karkasą, kiek į probleminius klausimus. Tai buvo dar vienas žingsnis į priekį“, – pabrėžė šaltinis.
Pagrindinis ginčas, anot šaltinio, susijęs būtent su teritorijomis. Šis klausimas išlieka didžiausia kliūtimi bendrai derybų pažangai.
Šaltinio teigimu, JAV derybose atlieka mediatoriaus vaidmenį ir perduoda Rusijos pozicijas. Maskva ypač pabrėžia reikalavimą, kad Ukrainos pajėgos visiškai pasitrauktų iš Donbaso.
Ukraina pabrėžia, kad toks scenarijus neįmanomas dėl konstitucinių apribojimų ir visuomenės požiūrio. Be to, Kijivas atkreipia dėmesį, jog šis reikalavimas neatitinka realios padėties fronte.
Kijivo pozicija išlieka nepakitusi: bet kokios diskusijos apie teritorijas, pasak Ukrainos, turi prasidėti nuo esamos fronto linijos, o ne nuo ultimatyvių Rusijos reikalavimų. Ukraina atsisako priimti Maskvos ultimatumus.
„Sprendimų paieškos procesas tęsiasi, tačiau tai labai sudėtingas klausimas“, – akcentavo šaltinis.
NATO kursas
Atskirai Ukrainos delegacija priminė, kad kursas į narystę NATO įtvirtintas šalies Konstitucijoje. Šio nuostato pakeitimas vien dėl susitarimo, Kyjivo vertinimu, sukurtų pavojingą precedentą.
Ukraina taip pat pabrėžia, jog Rusija negali gauti veto teisės dėl Ukrainos įstojimo į Aljansą. Ukrainos pusė laiko šį principą esminiu šalies saugumo architektūrai.
Amerikos pusė, anot šaltinio, rodo pasirengimą išklausyti Kijivo argumentus. Tuo pat metu Vašingtonas primena, kokie sudėtingi yra derybų kontaktai su Rusija.
„Jūs galite būti teisūs 100 proc., tačiau yra ir kita pusė. Jei ji tvirtina „ne“, ką mes galime padaryti?“ – aiškino šaltinis, perteikdamas amerikiečių poziciją.
Vakar Ukraina ir JAV Floridoje surengė dar vieną taikos derybų raundą. Po susitikimo abiejų šalių atstovai tvirtino, kad derybos buvo produktyvios, nors dalis svarbiausių klausimų liko neišspręsti.
Žiniasklaidos duomenimis, Ukraina ir JAV palaiko nuolatinį dialogą dėl taikos susitarimo. Naujo derybų raundo vieta kol kas nenustatyta.
Kijivas toliau siekia asmeninio prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo. Ukrainos vadovybė viliasi, kad toks kontaktas galėtų paspartinti sprendimų priėmimą.