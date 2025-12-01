Karas Ukrainoje. D. Trumpas po derybų JAV tarė savo žodį: vardijo problemas

Sekmadienį Floridoje įvyko JAV ir Ukrainos delegacijų derybos dėl taikos.
Pirmadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas išvyksta į Maskvą, kur kalbėsis su Vladimiru Putinu.
Žinia, kad S.Witkoffas į Rusiją išvyksta pirmadienį pasirodė jau po Floridoje vykusių aukščiausių D.Trumpo administracijos pareigūnų ir Ukrainos delegacijos svarbių derybų.
D.Trumpas po jų pareiškė, kad yra „didelė tikimybė“ pasiekti Rusijos ir Ukrainos susitarimą, tačiau perspėjo, jog Kyjive pratrūkęs korupcijos skandalas tam nepadeda.
„Ukraina turi keletą keblių problemėlių“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje korupcijos tyrimą, neseniai privertusį Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atleisti savo štabo viršininką ir vyriausiąjį derybininką.
„Tačiau manau, kad yra didelė tikimybė, jog galėsime susitarti“, – pridūrė jis.
