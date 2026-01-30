Sirijos vyriausybė ir kurdai pasiekė išsamų susitarimą

Kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) pastarosiomis savaitėmis perleido Sirijos vyriausybės pajėgoms didžiules daugiausia arabų gyvenamas teritorijas. SDF šias teritorijas kontroliavo daugelį metų ir užėmė jas per įnirtingus mūšius su džihadistų grupuote „Islamo valstybė“ (IS), kuriuose SDF rėmė JAV vadovaujama koalicija.
Dėl to SDF tapo svarbiomis Vašingtono partnerėmis, tačiau po Sirijos prezidento Basharo al Assado nuvertimo 2024 m. pabaigoje Jungtinės Valstijos suartėjo su naująja Damasko vadovybe, pareiškė, kad aljanso su kurdais poreikis iš esmės išnyko, ir siekė tarpininkauti vyriausybės ir kurdų derybose.
SDF ir Sirijos valstybinė televizija apie naująjį susitarimą paskelbė po to, kai anksčiau šį mėnesį buvo susitarta dėl daugiausia kurdų gyvenamų Hasekės ir Kobanės teritorijų ateities.
Kaip teigiama, naujuoju susitarimu siekiama „suvienyti Sirijos teritoriją“ ir įgyvendinti visapusišką daugiausia kurdų gyvenamo regiono integraciją. Į jį įtraukta nuostata, kad karinės pajėgos turėtų atsitraukti nuo fronto linijų, o vidaus reikalų ministerijos pajėgoms leidžiama įžengti tik į Hasekės ir Kamišlio miestus.
Jis taip pat numato laipsnišką kurdų pajėgų ir administracinių institucijų integravimą. Atrodo, kad į jį buvo įtraukti bent jau kai kurie kurdų reikalavimai, įskaitant trijų SDF brigadų integravimą į Sirijos kariuomenę. Dar viena brigada bus sukurta Kobanės miestui, kuris kadaise buvo kurdų kovotojų pergalės prieš IS simbolis.
„Lieka neaiškus“
Sirijos pilietinio karo metu kurdai sugebėjo sukurti de facto autonominį regioną, kuris plėtėsi, kai jie vykdė puolimą prieš IS. Nors kurdų pajėgos bandė apsaugoti savo laimėjimus, Sirijos naujoji islamistų valdžia norėjo išplėsti valstybės kontrolę visoje šalyje. Po B. al Assado nuvertimo abi pusės greitai pradėjo derybas, tačiau pažanga strigo ir pasitaikė smurto protrūkių, kurių kulminacija tapo pastarasis kariuomenės puolimas.
Konsultavimo įmonės „Conflict Mediation Solutions“ Sirijos ekspertas Larsas Hauchas naujienų agentūrai AFP sakė, kad susitarimas „leidžia manyti, jog SDF likučiai kol kas ir toliau egzistuos, tačiau tekstas lieka neaiškus pagrindiniais administravimo ir saugumo decentralizavimo klausimais“.
Susitarimas numato administracinių institucijų integravimą į Sirijos valstybės administracines institucijas ir esamų valstybės tarnautojų išsaugojimą. Sirijos valstybinė žiniasklaida citavo šaltinį vyriausybėje, kuris nurodė, kad „valstybė perims visų civilinių ir vyriausybinių institucijų, taip pat (sienos) perėjų kontrolę“.
„Nė viena šalies dalis neliks už jos kontrolės ribų“, – pridūrė šaltinis.
Susitarimas taip pat garantuoja kurdų mažumos, kuri valdant ankstesniems Sirijos lyderiams dešimtmečius kentėjo nuo marginalizavimo ir priespaudos, pilietines ir švietimo teises. Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa praėjusį mėnesį paskelbė dekretą, kuriuo buvo pripažintos kurdų teisės, o kurdų kalba tapo nacionaline.
Kurdų politikė ir derybininkė Elham Ahmad tinkle „X“ padėkojo JAV ir Prancūzijai už tarpininkavimą ir pavadino naująjį susitarimą „reikšmingu žingsniu stabilumo link“. Ji pažymėjo, kad „saugumo pajėgų dislokavimas yra būtinas atsakingam ir laipsniškam integracijos procesui, kuris užtikrina partnerystę, apsaugo visų bendruomenių orumą“.
JAV pasiuntinys Sirijai Tomas Barrackas „X“ paskyroje nurodė, kad šis susitarimas yra „istorinis įvykis“, kuris „atspindi bendrą įsipareigojimą siekti įtraukties, abipusės pagarbos ir visų Sirijos bendruomenių orumo“.