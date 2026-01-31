Per sprogimą Persijos įlankos uostamiestyje Bandare Abase, apie kurį anksčiau šeštadienį rašė ELTA, žuvo vienas žmogus, 14 žmonių liko sužeisti, vėliau pranešė su Islamo revoliucinės gvardijos pajėgomis (IRGC) artimai susijusi naujienų agentūra „Tasnim“.
Liudininkai taip pat pranešė apie mažiausiai vieną sprogimą netoli sostinės Teherano.
Internetinis portalas „Nur News“, remdamasis Ahvazo ugniagesių vado pateikta informacija, pranešė apie šiame pietvakarių Irano mieste įvykusį dujų sprogimą, kuris nusinešė keturių žmonių gyvybes.
Agentūra „Tasnim“ neigė gandus, kad sprogimas prie Hormūzo sąsiaurio įsikūrusiame Bandare Abase buvo mėginimas nužudyti IRGC laivyno vadą Aliresą Tangsiri. Valstybinė naujienų agentūra „Irna“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti iš dalies sunaikintas daugiaaukščio gyvenamojo namo fasadas. Sprogimo priežastis kol kas lieka neaiški, teigiama pranešime.
Sprogimą Irano uostamiestyje sukėlė dujų nuotėkis, teigia vietos ugniagesių vadas
Šeštadienį pietinio Irano miesto Bandar Abaso, esančio Persijos įlankos pakrantėje, gyvenamajame name įvyko sprogimas, kurio priežastis, pasak vietos ugniagesių vado, buvo dujų nuotėkis.
Valstybinė televizija pranešė, kad sprogimas nugriaudėjo aštuonių aukštų gyvenamajame pastate, „sunaikindamas du aukštus, kelias transporto priemones ir parduotuves“ miesto Moalemo bulvaro rajone.
„Pirminė incidento Bandar Abaso pastate priežastis – dujų nuotėkis ir susikaupimas, sukėlęs sprogimą. Tokia yra pirminė versija“, – sakė Mohammadas Aminas Lyaghatas per valstybinę televiziją.
„Deja, žuvo ketverių metų mergaitė“, o 14 žmonių buvo hospitalizuoti, naujienų agentūrai „Mehr“ sakė Hormozgano provincijos, kurios sostinė yra Bandar Abasas, krizių valdymo institucijos generalinis direktorius Mehrdadas Hassanzadeh.
Socialiniuose tinkluose platinamose nuotraukose matyti susprogdinta dalis pastato fasado.
Netrukus Persijos įlankoje prasidės trijų dienų IRGC karinio jūrų laivyno manevrai, kuriuose taip pat turėtų dalyvauti Kinija su Rusija.
Šios karinės pratybos vykdomos JAV prezidentui Donaldui Trumpui į regioną dislokavus lėktuvnešį ir kitas karinio laivyno pajėgas.
D. Trumpas ne kartą grasino Teherano teokratiniam režimui po šalies saugumo pajėgų brutalaus susidorojimo su kilusiomis demonstracijomis.
Penktadienį Jungtinės Valstijos įspėjo Irano elitinės Islamo revoliucinės gvardijos pajėgų (IRGC) narius, kad „nebus toleruojami nesaugūs manevrai“ Hormūzo sąsiauryje, Teheranui prieš tai paskelbus apie ten planuojamas dviejų dienų trukmės karines pratybas.
JAV karinės pajėgos pranešė netoleruosiančios „nesaugių manevrų“, tokių kaip skrydžiai virš JAV karo laivų ir Irano greitaeigių katerių priartėjimas prie JAV laivų, savo pranešime teigė už Artimųjų Rytų regioną atsakingas štabas CENTCOM.
„Bet koks nesaugus ir neprofesionalus elgesys netoli JAV pajėgų, regioninių partnerių ar komercinių laivų didina susidūrimo, eskalacijos ir destabilizacijos riziką“, pridūrė CENTCOM.
„JAV karinės pajėgos turi geriausiai parengtas ir galingiausias pajėgas pasaulyje bei toliau veiks laikydamosi aukščiausių profesionalumo standartų ir tarptautinių normų. Irano IRGC turi daryti tą patį“, – pabrėžė CENTCOM.
JAV karinės pajėgos pareikalavo, kad Irano planuojamos pratybos, kurios prasidės sekmadienį ir kurių metu bus šaudoma tikrais šaudmenimis, neturi pakenkti laisvai laivybai ir tarptautinei komercinei laivybai svarbiame sąsiauryje.
Hormūzo sąsiauriu – 55 kilometrų pločio vandens keliu tarp Irano ir Omano – driekiasi vienas iš svarbiausių naftos eksporto maršrutų pasaulyje.
IRGC pajėgos laikomos pagrindiniu Islamo Respublikos ramsčių ir yra tiesiogiai pavaldžios aukščiausiajam lyderiui ajatolai Ali Khamenei.
Planuojamos pratybos vyksta tvyrant didelei įtampai tarp JAV ir Irano.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai keletą kartų pagrasino Teheranui kariniais smūgiais, be kita ko ir dėl brutalaus susidorojimo su Islamo Respublikoje neseniai vykusiais protestais.
D. Trumpas pareikalavo, kad Iranas sutiktų su „susitarimu“, kuris apimtų Irano branduolinės programos nutraukimą.
Neseniai į Artimuosius Rytus buvo dislokuotas lėktuvnešis „Abraham Lincoln“ ir kiti JAV kariniai ištekliai.
Penktadienį Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi „sąžiningoms ir teisingoms“ deryboms, tačiau pagrindinius D. Trumpo reikalavimus atmetė. A. Araghchi paaiškino, kad gynybos strategijos ir raketų sistemos niekada nebus derybų objektas.
Ministro teigimu, Iranas išlaikys savo pajėgumus ir, prireikus, netgi juos išplės. Jis įspėjo JAV, kad karinis konfliktas šį kartą gali peržengti dvišalio karo ribas. Praėjusių metų birželį JAV karinės pajėgos subombardavo branduolinius objektus Irane, prisidėdamos prie Izraelio vykdytos karinės kampanijos.