Karas Ukrainoje. Rusams – skaudus smūgis Kupjanske: Kremliui trimituojant apie pergalę, paviešinti operacijos vaizdai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarbiu pavadino JAV lyderio Donaldo Trumpo pažadą padėti Ukrainai apsaugoti Kyjivą ir kitus miestus nuo Rusijos smūgių, suduodamų per šalčius žiemą.
„Svarbus prezidento Trumpo pareiškimas apie galimybę užtikrinti Kyjivo ir kitų Ukrainos miestų saugumą šiuo ekstremaliu žiemos laikotarpiu“, – socialiniame tinkle X parašė V. Zelenskis.
Prezidentas pabrėžė energetikos svarbą ukrainiečių gyvenimui ir padėkojo partneriams už jų paramą.
„Energijos tiekimas yra gyvenimo pagrindas. Vertiname savo partnerių pastangas padėti mums apsaugoti gyvybes. Ačiū, prezidente Trumpai!“ – parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad diskusijos šiais klausimais vyko per susitikimus Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
„Mūsų komandos tai aptarė Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Tikimės, kad susitarimai bus įgyvendinti“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kokie svarbūs yra deeskalavimo žingsniai siekiant užbaigti karą. Jie „prisideda prie realios pažangos siekiant užbaigti karą“, sakė jis.
Ketvirtadienį JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiko savaitę neapšaudyti Ukrainos miestų itin šaltų orų laikotarpiu.
