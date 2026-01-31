Vokietijos gynybos ministras: nematyti jokių ženklų, kad V. Putinas nori taikos

Šeštadienį paskelbtame komentare žiniasklaidos grupei RND B. Pistorius sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė akstiną diplomatinėms pastangoms, bet pabrėžė, kad Maskvos veiksmai rodo ką kita.
„Tačiau kol kas nematau jokių ženklų, kad Rusija rimtai siekia taikos“, – sakė Vokietijos gynybos ministras.
Praėjusį savaitgalį Abu Dabyje vykstant deryboms tarp kariaujančių šalių, kurioms tarpininkavo JAV, V. Putinas bombardavo Ukrainą „taip, kaip šiame kare, ko gero, dar nematyta“, pabrėžė jis.
Ministro teigimu, tokių smūgių tikrai negalima paaiškinti vien kariniais tikslais.
„Tai yra teroras, nukreiptas išskirtinai prieš civilius gyventojus žiemą, kai temperatūra siekia minus 20 laipsnių (Celsijaus – DPA)“, – kalbėjo B. Pistorius.
Ano jo, V. Putinas neparodė jokio noro eiti į kompromisą.
Po Rusijos oro smūgių, kurie smarkiai apgadino elektros ir šildymo infrastruktūrą, Ukrainos sostinėje Kyjive ir kitose miestuose milijonai žmonių ištisas savaites kentė tamsą ir šaltį.
Derybų metu atnaujinti dronų ir raketų smūgiai vėl kelioms dienoms atidėjo Kyjivo elektros tinklų remontą.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas penktadienį pareiškė, kad Rusija iki sekmadienio laikysis D. Trumpo prašymo dėl riboto ir laikino ugnies nutraukimo Ukrainoje.
Kitas Ukrainos ir Rusijos derybų raundas taip pat planuojamas Abu Dabyje. Ketvirtadienį D. Trumpas kalbėjo apie tariamą V. Putino įsipareigojimą vienos savaitės pertraukai nuo smūgių, nors tuomet liko neaišku, kada ta savaitė turėjusi prasidėti.
Borisas PistoriusasVladimiras PutinasVokietija
Rodyti daugiau žymių