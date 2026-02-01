Irano lyderis įspėja apie regioninio karo grėsmę, jei JAV smogs

„Amerikiečiai turėtų žinoti, kad jeigu jie pradės karą, tai šį kartą tai bus regioninis karas“, – A. Khamenei sekmadienį sakė naujienų agentūrai „Tasnim“.
Be to, jis palygino protestus prieš valdžią su bandymu įvykdyti perversmą.
„Protestuotojai puolė policiją, vyriausybės centrus, Islamo revoliucinės gvardijos korpuso (IRGC) centrus, bankus ir mečetes, ir degino Koraną. Tai buvo kaip perversmas“, – pareiškė jis, pridėdamas, kad „perversmas buvo numalšintas“.
ELTA primena, kad 2025 m. gruodžio pabaigoje Irane dėl ekonominės krizės kilusios demonstracijos greitai peraugo į protestus prieš teokratinį režimą.
Sausio pradžioje Irano saugumo pajėgos protestus žiauriai numalšino, o žūti galėjo mažiausiai 5 tūkst. žmonių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau išreiškė paramą demonstracijoms ir teigė ketinantis imtis „labai griežtų veiksmų“ prieš Iraną, jei šis įvykdys protestuotojų egzekucijas.
D. Trumpas pagrasino ir kariniais smūgiais. Jis pareikalavo, kad Iranas sutiktų nebevystyti savo branduolinės programos.
Neseniai JAV į regioną pasiuntė lėktuvnešį „Abraham Lincoln“ ir kitas pajėgas.