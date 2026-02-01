Karas Ukrainoje. Atskleidė naujausią situaciją fronte: Ukrainos pajėgos daro pažangą dviejose srityse

„Rusija sąmoningai taikosi į mūsų logistikos maršrutus – tai tyčinis teroras prieš žmones ir civilinę logistiką. Per pastarąją parą priešas įvykdė septynis bepiločių orlaivių smūgius į geležinkelio objektus“, – apie pasikeitusią rusų taktiką prabilo pranešė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
Rusai smogė geležinkelio infrastruktūrai Synelnykovės stotyje. Padaryta žala stovintiems elektriniams traukiniams, prekiniams vagonams, lokomotyvams, bėgiams, elektros tinklams, taip pat administraciniams ir gamybiniams pastatams. Apie nukentėjusius žmones nepranešama.
Penktadienio vakarą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vaizdo kreipimesi pranešė, kad priešų smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai, išskyrus Donecko regioną, beveik nebuvo.
„Diena prasidėjo pranešimais iš regionų: visuose mūsų regionuose nuo penktadienio vakaro iš tiesų nebuvo smūgių energetikos objektams. Beveik jokių. Išskyrus Donecko sritį, kur buvo vienas smūgis dujų infrastruktūrai – smogė aviacinė bomba“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad dabar Rusija savo atakas nukreipė į logistiką ir svarbiausius geležinkelio mazgus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas sutiko savaitę nesmūgiuoti Ukrainos miestams per didžiausius šalčius.
Prezidentas V. Zelenskis taip pat patikslino, kad tiesioginių susitarimų tarp Ukrainos ir Rusijos dėl susilaikymo nuo atakų prieš energetikos objektus nėra.
