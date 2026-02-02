Karas Ukrainoje. Dokumentuose – V. Putino planas Rusijos ateičiai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad Ukrainos derybininkai laukia žinių iš JAV dėl susitikimų siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Anksčiau planuota, kad antrasis derybų ratas tarp JAV, Rusijos ir Ukrainos atstovų prasidės Abu Dabyje sekmadienį.
„Ukraina pasirengusi dirbti visais formatais. Svarbu, kad būtų rezultatai ir kad susitikimai vyktų. Mes tikimės susitikimų kitą savaitę ir ruošiamės jiems“, – pareiškė V. Zelenskis.
JAV pasiuntinys Steve‘as Witkoffas teigė, kad šeštadienį Floridoje įvykusios derybos su Rusijos pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu buvo produktyvios ir konstruktyvios.
Ukrainos ir Rusijos atstovai praeitą penktadienį ir šeštadienį pirmą kartą asmeniškai susitiko Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur derėjosi dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano užbaigti karą.
Buvo susitarta, kad derybos tęsis šį sekmadienį.
Tačiau ketvirtadienį V. Zelenskis minėjo, kad derybų data ir vieta gali pasikeisti atsižvelgiant į įtampą tarp JAV ir Irano.
JAV teigia, kad abi pusės yra arti susitarimo. Tačiau Kyjivas sako, kad kol kas nepasiektas kompromisas dėl svarbaus klausimo – teritorijų.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių