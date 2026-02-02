PasaulisKonfliktai ir saugumas

Rafacho perėja tarp Egipto ir Gazos Ruožo iš dalies vėl atidaryta

2026 m. vasario 2 d. 11:27
Izraelis iš dalies vėl atidarė Rafacho pasienio perėją tarp Egipto ir Gazos Ruožo, pirmadienį pranešė Egipto televizija ir Izraelio saugumo šaltiniai.
Ši perėja oficialiai veikia pirmą kartą per maždaug metus, skelbė su vyriausybe siejama Egipto televizijos stotis „Al-Qahera News“. Izraelio saugumo šaltiniai taip pat patvirtino informaciją apie perėjos atidarymą.
Manoma, kad atidarius perėją sužeisti ir sergantys palestiniečiai galės išvykti iš Gazos Ruožo, kuris buvo nuniokotas per daugiau kaip dvejus metus trukusį karą, prasidėjusį po 2023 m. spalio 7 d. įvykdytų išpuolių. Nuo karo pabėgę palestiniečiai taip pat turėtų gauti galimybę grįžti į į šią pakrantės teritoriją.
Nuo spalio mėnesio tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“ galioja paliaubos – jos yra taikos plano, kurio sudarymo procese tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, dalis.
