Internetas plyšta juokais: fronte pasirodė rusų „pingvinas“

Socialiniame tinkle „Facebook“ vaizdo įrašą paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 120-oji atskiroji teritorinės gynybos brigada.
„Pingvino“ juokelis pirmą kartą pasirodė „Telegram“ paskyroje „Airborne 1126“. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matomas Rusijos kareivis, stovintis sniege.
Okupanto dėvima skraistė suteikia jam paukštišką siluetą, o „Telegram“ paskyros prierašas verčiamas taip: „Pingvinai surišti.“
Šis „pingvino“ kostiumas greičiausiai yra rusiškas „nematomumo“, arba apsisaugoti nuo terminių dronų skirtas, apsiaustas.
Rusija tokias priemones naudoja nuo 2024 m. vasaros, siekdama apsaugoti savo kareivius nuo aptikimo šiluminėmis kameromis.
Spalį Jungtinės Karalystės (JK) analitinis centras RUSI aprašė šią okupantų taktiką.
Pasak ekspertų, „Rusijos kariai paprastai infiltruojasi grupėmis po du–penkis žmones, naudodami termoizoliacines paklodes, kurias laiko atitrauktas nuo kūno specialiomis rankenomis“.
Priduriama, kad kareiviai ant kaklo pasikabina radijo stotį, o tarp kojų prisitvirtina žibintuvėlį, kad matytų, kur stato kojas.
Kai kurios šių apsiaustų nuotraukos taip pat primena pingviną, o kitos atrodo tarsi lapai. Tokia forma skirta „išplauti“ kontūrus, kad dronų kameros sunkiau atpažintų žmogų.
Atvirųjų šaltinių žvalgybos paskyra „Open Source Intelligence“ platformoje „X“ taip pat pasidalino šiuo vaizdo įrašu su sarkastišku komentaru: „Rusų kareivis, persirengęs pingvinu, pasiklydo snieguotose Ukrainos lygumose ir buvo nukautas.“
Dronų žvalgyba kare yra itin pažangi ir gali aptikti judėjimą iš kelių kilometrų.
Tai daro pėstininkus lengviau pastebimus, ypač naktį, kai kovotojai dažniausiai aptinkami tik šiluminėmis kameromis, fiksuojančiomis šilumos pėdsakus. Dėl šios priežasties dauguma Rusijos karių juda pirmyn naktimis, o naujieji antiterminiai apsiaustai padeda išlikti nepastebėtiems.
„Išsiunčiama trijų–penkių kovotojų grupė su antiterminiais apsiaustais… Net jei Ukrainos pajėgos sunaikina tris iš penkių, likę du vis dar turi galimybę pasiekti savo tikslinę poziciją“, – aiškino Ukrainos karinis žurnalas „Counteroffensive Pro“.
Tačiau šie apsiaustai ne visada veiksmingi.
Gerai apmokyti Ukrainos kariai gali pastebėti iš po apsiausto kyšančias pėdas ar kitus ženklus, rodančius žmogaus buvimą. Kitais atvejais Rusijos pajėgose naudojamos pigios medžiagos, todėl apsiaustai neveikia taip, kaip turėtų.
Kai kurie kariai juos dėvi ir dieną, nesuprasdami, kad dienos šviesoje tokia „maskuotė“ visiškai nepadeda.
