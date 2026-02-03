Iš karo analitikų – perspėjimas: Rusija ruošia didelį puolimą prieš Ukrainos tvirtovių juostą

Analitikų duomenimis, norėdamos patekti į Slavianską iš šiaurės, Rusijos pajėgos turi užbaigti Limano užėmimą ir pasistūmėti maždaug 14 kilometrų, įskaitant Doneco upės perėjimą. Alternatyvus variantas – puolimas iš rytų, kuris reiškia, kad reikės įveikti apie 30 kilometrų nuo Šiaurės rajono iki Slaviansko.
ISW pažymi, kad Rusijos 3-iosios jungtinės armijos junginio daliniai, veikiantys Seversko kryptimi, teoriškai gali bandyti tiesiogiai pulti Slavianską iš rytų, jei judės greičiau nei kitos Rusijos grupuotės Limano kryptimi. Tuo pačiu metu karo veiksmai netoli Limano tebėra lėti.
Analitikai nurodo, kad Rusija bando įgyvendinti naują puolimo kampanijos planą, kuris numato kelis mėnesius trunkantį Ukrainos gynybos ir logistikos silpninimą prieš didelio masto sausumos operacijas. Toks požiūris leido Rusijos kariuomenei pasiekti palyginti greitų rezultatų Pokrovsko ir Guliaipolio kryptimis, tačiau Limano rajone šie veiksmai kol kas nedavė laukiamo efekto.
ISW nuomone, norėdama pagreitinti pažangą Limano kryptimi, Rusijos vadovybė turės perkelti nemažai išteklių, ypač pėstininkus ir dronų operatorius. Tai, savo ruožtu, gali susilpninti kitas fronto atkarpas, ypač puolimo veiksmus netoli Pokrovsko ar gynybą Kupjansko kryptimi.
Analitikai taip pat pažymi, kad Kremlius jau keletą mėnesių bando įtikinti Vakarus, kad Ukrainos tvirtovės užėmimas bus greitas ir lengvas. Tuo pačiu metu ISW vertina, kad bandymai prasiveržti – tiek iš pietų iš Konstantinovkos rajono, tiek iš šiaurės iš Limano rajono – gali užtrukti kelerius metus.
Kaip pranešė „Unian“, gruodžio 17 d. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusijos karinės pajėgos gali paspartinti puolimą Ukrainos fronte. Tačiau, kaip pažymi Karo studijų instituto (ISW) analitikai, realybė mūšio lauke rodo priešingą tendenciją.
Rusijos karinės pajėgos dažnai mėnesius praleisdavo bandydamos užimti nedideles gyvenvietes. Tuo tarpu Ukrainos tvirtovių juostoje esančių miestų yra žymiai daugiau nei tų gyvenviečių.
Parengta pagal „Unian“ inf.
RusijaUkrainaanalitikai
Rodyti daugiau žymių