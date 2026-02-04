JAV lyderis Donaldas Trumpas pažadėjo gerų naujienų apie taikų karo Ukrainoje sprendimą, teigdamas, kad tai pirmas kartas, kai jis apie tai kalba. Kaip praneša „RBC-Ukraina“, JAV prezidentas tai pareiškė per pokalbį Baltuosiuose rūmuose.
„Daug kas vyksta... Manau, kad mums labai gerai sekasi su Ukraina ir Rusija. Tai pirmas kartas, kai apie tai kalbu. Žinote, manau, kad galime turėti gerų naujienų“, – sakė Baltųjų rūmų vadovas.
Ukrainos kariuomenė pirmą kartą sunaikino sunkiąją liepsnosvaidžių sistemą TOS-1A „Solntsepok“ priešo teritorijoje – Belgorodo srityje.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Bulavos“ nepilotuojamų sistemų bataliono įrašu.
Pažymima, kad 72-osios Juodosios Zaporožės motorizuotosios šaulių brigados „Bulava“ oro gynybos sistemos kariškiai, naudodami bepiločius orlaivius (FPV), sunaikino „Solnsepok“ Rusijos Federacijos teritorijoje.
Rusiškai „mirties mašinai“ užfiksuoti keturi smūgiai, po kurių įvyko galinga šovinių detonacija. Išplatintame vaizdo įraše matyti, kad daugiau nei 10 mln. dolerių kainuojantis rusiškas TOS-1A yra visiškai sunaikintas.
Paviešinti elektroniniai laiškai, susiję su seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino byla, rodo jo ryšius su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
Kaip rašo „Ukrinform“, remdamasis „The Standard“, V. Putino pavardė minima daugiau nei tūkstantyje dokumentų puslapių, o Maskva ten paminėta beveik 10 tūkst. kartų.
