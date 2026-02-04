Po trumpų Rusijos energetinių paliaubų – analitikų žinia: atskleidė Kremliaus kėslus

Taigi, didžiausia Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad naktinis Rusijos smūgis buvo labiausiai destruktyvus rusų smūgis 2026 m.
Kaip nurodo ISW, Rusija ir anksčiau siūlė trumpalaikes paliaubas, kad klaidingai pateiktų Kremlių kaip geranorišką ir imituotų susidomėjimą taikiu karo sprendimu, tuo pačiu ne kartą atmesdama Ukrainos ir JAV raginimus dėl ilgesnio ar nuolatinio moratoriumo dėl tolimų smūgių ar paliaubų.
„Kremlius tikriausiai bandys pateikti šį trumpalaikį moratoriumą dėl energetinių smūgių kaip reikšmingą nuolaidą, kad gautų įtakos svertus būsimose taikos derybose, net nepaisant to, kad šias kelias dienas panaudojo raketų kaupimui didesnio masto smūgių paketui“, – mano analitikai.
Tuo pačiu metu ISW pabrėžia, kad šis paliaubos nėra reikšminga Rusijos nuolaida, nes Rusijos kareiviai moratoriumo metu toliau smogė Ukrainos logistikai ir infrastruktūrai – tiesiog perėjo nuo vieno tikslo prie kito.
Tuo tarpu Ukraina taip pat patyrė kaskadinį elektros energijos tiekimo nutraukimą sausio 31 d., nepaisant tuo metu galiojusio moratoriumo dėl energetinių smūgių.
Sausio 31 d. Rusijos karinės pajėgos nebombardavo energetikos infrastruktūros, kas tiesiogiai būtų lėmę elektros energijos tiekimo nutraukimą, tačiau Ukrainos energetikos sistema buvo taip smarkiai pažeista dėl kelis mėnesius trukusių Rusijos smūgių, kad nesugebėjo susidoroti su techniniais sutrikimais ir patyrė didelio masto gedimą, pažymi analitikai:
„Kremlius sutiko su trumpalaikiu moratoriumu dėl smūgių tik po to, kai Ukrainos energetikos sistemai buvo padaryta jau didelė žala“, – rašo analitkai.
