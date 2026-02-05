Baigė galioti svarbi JAV ir Rusijos sutartis: Kremlius tvirtina Vašingtono atsakymo nesulaukęs

Esant tokioms aplinkybėms, Maskva mano, kad sutarties šalys nebėra saistomos sutarties įsipareigojimų ir iš esmės yra laisvos pasirinkti tolesnius veiksmus, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.
Naujoji START sutartis buvo sudaryta 2010 m. Pagal ją kiekvienos šalies branduolinis arsenalas buvo apribotas iki 1 550 strateginių branduolinių užtaisų ir 700 naudojimui parengtų nešančiųjų sistemų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai kalbėdamas apie baigiančią galioti sutartį sakė: „Mes tiesiog sudarysime geresnį susitarimą“.
Vis dėlto daugelis ekspertų baiminasi, kad pasibaigus Naujosios START sutarties galiojimui gali kilti naujos branduolinio ginklavimosi varžybos.
„Naujosios START sutarties galiojimo pabaiga pradeda naują didesnio branduolinio pavojaus etapą“, – komentavo Karimas Haggagas, Stokholmo Taikos tyrimo instituto (SIPRI) direktorius.
Europos šalių lyderiai, anot jo, turėtų pasisakyti už ginklų kontrolę ir daryti įtaką JAV.
Vašingtonas reikalauja Kinijos įtraukimo į būsimą kontrolės sistemą. Tačiau Pekinas tai kol kas atmeta. Ir Maskva mano, kad tai nebūtina, kinų branduolinis potencialas esą dar per mažas.