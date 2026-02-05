D. Trumpas: Irano aukščiausiasis lyderis turėtų „labai nerimauti“

Paklaustas, ar ajatola Ali Khamenei šiuo metu turtėtų nerimauti, jis stočiai „NBC News“ teigė: „Sakyčiau, jis turėtų labai nerimauti“. Konkrečios to priežasties D. Trumpas tiesiogiai nenurodė, tačiau užsiminė apie savo šalies derybas su Iranu.
Jis girdėjęs, kad Iranas mėgina atkurti savo branduolinę programą, kalbėjo D. Trumpas, atsakydamas į atitinkamą klausimą. Tokiu atveju JAV prezidentas pagrasino Iranui „blogais dalykais“.
Penktadienį Iranas, Teherano duomenimis, Omane su JAV pradės naujas derybas. Branduoliniai pokalbiai 11.00 val. (vietos laiku) numatyti Omano sostinėje Maskate, tinkle „X“ rašė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi.
„Esu dėkingas mūsų omaniečiams broliams, kad jie ėmėsi visų reikalingų priemonių“, – pridūrė ministras.
Oficialaus patvirtinimo iš Vašingtono kol kas nėra. JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio tepasakė, kad JAV yra pasirengusios dialogui su Iranu, o amerikiečių specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas – susitikimui penktadienį.
Miuncheno saugumo konferencijoje laukiamas Irano šacho sūnus
Irano paskutiniojo šacho sūnus ir vienas žymiausių šalies opozicijos veikėjų tremtyje Reza Pahlavi turėtų dalyvauti kitą savaitę vyksiančioje Miuncheno saugumo konferencijoje, pranešė su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.
Organizatoriai sakė dpa, kad 65 metų R. Pahlavi patvirtino, jog dalyvaus vasario 13–15 d. Miuncheno viešbutyje „Bayerischer Hof“ rengiamoje konferencijoje, į kurią susirenka aukšto rango politiniai lyderiai ir saugumo ekspertai.
Irano vyriausybė iš pradžių buvo pakviesta į konferenciją, tačiau kvietimas jai buvo atšauktas po kruvino susidorojimo su protestuotojais, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių. Vokietijos užsienio reikalų ministerija patarė Irano atstovų nekviesti.
R. Pahlavi išreiškė paramą masiniams protestams prieš Irano vadovybę ir yra laikomas labiausiai atpažįstamu bei įtakingiausiu Irano opozicijos veikėju užsienyje. Jo atvaizdai buvo matyti solidarumo su Irano protestų judėjimu mitinguose, kurie vyko ir Vokietijoje.
Vasario 14 d. Miunchene planuojama surengti demonstraciją su šūkiu „Žmogaus teisės ir laisvė Irane. Tarptautinis solidarumas su Irano žmonėmis“. R. Pahlavi socialinėje žiniasklaidoje paragino dalyvauti mitinge, kurio organizatoriai siekia sutelkti iki 100 tūkst. žmonių.
Praėjusiais metais buvo paskelbta apie planus pakviesti R. Pahlavi į Miuncheno konferenciją, tačiau vėliau, po konsultacijų su Vokietijos vyriausybe, kvietimas nebuvo oficialiai patvirtintas.
Konferencijoje turėtų dalyvauti daugiau kaip 60 pasaulio lyderių ir apie 100 užsienio reikalų bei gynybos ministrų. R. Pahlavi paskutinį kartą šiame renginyje dalyvavo 2023 m. Šiais metais planuojamų jo pasirodymų detalės dar nežinomos.
R. Pahlavi tėvas Mohammadas Reza Shahas Pahlavi valdė Iraną nuo 1941 m. iki jo nuvertimo per 1979 m. islamo revoliuciją. R. Pahlavi, kurį tėvas paskyrė kronprincu, dešimtmečius gyveno išeivijoje Jungtinėse Valstijose.
IranasDonaldas Trumpas (Donald Trump)perspėjimas
Rodyti daugiau žymių