JAV ir Iranas susitarė tęsti derybas, bet naujų sankcijų pastarasis neišvengė

Prezidentas Donaldas Trumpas pasiryžęs „sumažinti Irano režimo neteisėtą naftos ir naftos chemijos produktų eksportą, jo administracijai vykdant maksimalaus spaudimo kampaniją“, – sakoma Valstybės departamento atstovo Tommy Pigotto pareiškime.
Kiek anksčiau pranešta, kad Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi penktadienį kaip teigiamą apibūdino derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis atmosferą ir sakė, kad šalys susitarė tęsti derybas.
Derybos vyko po Vašingtono grasinimų ir lėktuvnešių grupės dislokavimo Artimuosiuose Rytuose bei Irano smurtinio atsako į antivyriausybinius protestus.
„Labai pozityvioje atmosferoje buvo apsikeista argumentais ir pasidalyta nuomonėmis“, – Irano valstybinei televizijai sakė A. Araghchi ir pridūrė, kad „tai buvo gera pradžia“.
Jis pabrėžė, kad abi šalys „susitarė tęsti derybas“ ir kad „tolesnis kelias“ bus nuspręstas po derybininkų konsultacijų savo sostinėse.
Dėl kito derybų etapo laiko ir format bus nuspręsta vėliau, sakė A. Araghchi ir pareiškė viltį, kad Vašingtonas susilaikys nuo grasinimų ir spaudimo, kad derybos galėtų tęstis.
Aukščiausio rango diplomatas interviu valstybinei naujienų agentūrai IRNA tvirtino, kad diskusijos buvo sutelktos tik į branduolinę programą.
„Jokių kitų temų su amerikiečiais neaptarinėjame“, – pridūrė jis.
Jungtinės Valstijos siekia aptarti Irano balistinių raketų programą ir paramą kovotojų grupuotėms regione, tačiau Teheranas nesutinka išplėsti derybas kitais nei branduolinė programa klausimais.
Penktadienio derybos buvo pirmosios nuo tada, kai praėjusiais metais žlugo Irano ir JAV branduolinės derybos po Izraelio surengtos precedento neturinčios Irano bombardavimo kampanijos, sukėlusios 12 dienų karą. Vašingtonas parėmė Izraelį, surengęs smūgius į svarbius Irano branduolinius objektus. Iranas atsakė dronų ir raketų atakomis prieš Izraelį, taip pat taikėsi į Katare esančią didžiausią JAV karinę bazę Artimuosiuose Rytuose.