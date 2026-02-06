Karas Ukrainoje. Po slaptų derybų Abu Dabyje – netikėtas JAV ir Rusijos sprendimas

Ukrainos, Rusijos ir JAV komandų derybos Abu Dabyje nebuvo lengvos, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pridūrė, kad Kyjivas nori matyti greitesnius žingsnius Rusijos invazijos nutraukimo link.
„Tai tikrai nėra lengva, bet Ukraina buvo ir išliks kuo konstruktyvesnė“, – Kyjive surengtoje spaudos konferencijoje kartu su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku sakė V. Zelenskis.
Valstybės vadovas nurodė, kad Ukrainos, JAV ir Rusijos derybų delegacijos Abu Dabyje susitarė, jog kitas jų susitikimas įvyks artimiausiu metu.
Atsakydamas į klausimą apie šio derybų rato rezultatus, V. Zelenskis teigė: „Kadangi šiuo metu aidi oro pavojaus signalas (tą akimirką suskambo oro pavojaus sirena), tai rodo, kad jie nesusitarė dėl karo užbaigimo. Manau, kad tai yra aišku ir jums, ir man.“
„Kalbant apie pokalbio pobūdį ir tai, kas buvo aptarta? Viskas buvo aptarta. Jie mano, kad informacija yra labai jautri. Jie nori atvykti ir išsamiai mane informuoti.
Tada aš bendrausiu su jumis, jau suprasdamas, kur esame. Svarbu tai, kad procesas tęsiamas, nors ir norėtume greitesnių rezultatų. Jei bus kitas susitikimas, tai reiškia, kad yra galimybė tęsti dialogą, žinoma, mes labai norime, kad jis lemtų karo pabaigą“, – pažymėjo V. Zelenskis.
