Lenkijoje karinio dalinio teritorijoje sudužo nežinomas dronas

„Lodzės karo policijos departamentas tiria incidentą, per kurį nedidelis bepilotis orlaivis vasario 6 d. sudužo 1-ojo oro kavalerijos bataliono teritorijoje Ležnicos Wielkoje, nepadaręs jokios žalos. Šiuo metu įvykio vietoje vyksta tyrimas“, – sakoma Lenkijos karo policijos pranešime socialiniame tinkle X.
Kitame įraše karo policija priminė piliečiams, kad pagal aviacijos įstatymą orlaivių skraidinimas virš karinių teritorijų ir įrenginių yra nusikaltimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu iki 5 metų.
Tai jau antras per pastarąsias kelias dienas atvejis Lenkijoje, kai bepilotis orlaivis nukrito karinio dalinio teritorijoje. Ankstesnis incidentas įvyko sausio 28 d. 2-ojo radioelektroninės žvalgybos centro, esančio Pšasnyšo mieste Mazovijos vaivadijoje (šiaurės rytų Lenkijoje), teritorijoje. Jį ištyrusi, karo policija pranešė, jog tai buvo žaislinis dronas, nekėlęs jokios grėsmės.