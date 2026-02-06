Omane vyks Irano ir JAV derybos

Pasak Irano valstybinio radijo, A. Araghchi, be kitų, lydi viceministrai Madshidas Tachtas Rawantchi ir Kasemas Gharibabadi. Jie derybose penktadienį su JAV esą ketina kalbėti tik apie Irano branduolinę programą. JAV pusei svarbios temos yra ir Irano balistinių raketų kūrimo programa bei Teherano parama kovotojų grupuotėms regione – „Hamas“, „Hezbolah“ Libane ir hučiams Jemene.
Jungtinėms Valstijoms Maskate turėtų atstovauti specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. Jį lydės prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Derybos turėtų prasidėti 10.00 val. vietos laikus (8 val. Lietuvos laiku).
Derybos laikomos kebliomis. JAV smarkiai sustiprino savo karinį buvimą Persijos įlankos regione, be kita ko, siekdamos apsaugoti savo bazes bei sąjungininkus nuo galimų Irano atakų.
D. Trumpas yra pagrasinęs Iranui didesniu smūgiu nei per atakas prieš Irano branduolinę programą 2025 m. birželį.
Daugelis iraniečių, kurie sausio pradžioje dar dalyvavo masiniuose protestuose prieš autoritarinį Islamo Respublikos valdymą, naujas derybas vertina kritiškai. Jie reikalauja valdžios pasikeitimo ir baiminasi, kad nauji pokalbiai sustiprins vyriausybę Teherane.