PasaulisKonfliktai ir saugumas

Omane vyks Irano ir JAV derybos

2026 m. vasario 6 d. 07:48
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi atvyko į Omaną derybų su JAV. Jį atskraidinęs lėktuvas naktį į penktadienį nutūpė sostinėje Maskate, pranešė jo ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak Irano valstybinio radijo, A. Araghchi, be kitų, lydi viceministrai Madshidas Tachtas Rawantchi ir Kasemas Gharibabadi. Jie derybose penktadienį su JAV esą ketina kalbėti tik apie Irano branduolinę programą. JAV pusei svarbios temos yra ir Irano balistinių raketų kūrimo programa bei Teherano parama kovotojų grupuotėms regione – „Hamas“, „Hezbolah“ Libane ir hučiams Jemene.
Jungtinėms Valstijoms Maskate turėtų atstovauti specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas. Jį lydės prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Derybos turėtų prasidėti 10.00 val. vietos laikus (8 val. Lietuvos laiku).
Derybos laikomos kebliomis. JAV smarkiai sustiprino savo karinį buvimą Persijos įlankos regione, be kita ko, siekdamos apsaugoti savo bazes bei sąjungininkus nuo galimų Irano atakų.
D. Trumpas yra pagrasinęs Iranui didesniu smūgiu nei per atakas prieš Irano branduolinę programą 2025 m. birželį.
Daugelis iraniečių, kurie sausio pradžioje dar dalyvavo masiniuose protestuose prieš autoritarinį Islamo Respublikos valdymą, naujas derybas vertina kritiškai. Jie reikalauja valdžios pasikeitimo ir baiminasi, kad nauji pokalbiai sustiprins vyriausybę Teherane.
OmanasJAVIranas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.