Karas Ukrainoje. Iš D. Trumpo – naujausia žinia apie taikos derybas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos karas artimiausioje ateityje gali būti užbaigtas.
Šias remarkas jis išsakė ketvirtadienį, sakydamas kalbą Nacionaliniame maldos pusryčių renginyje.
„Aš sunkiai dirbu, kad užbaigčiau tą karą [Sudane]. Mes esame labai arti to tikslo. Tai bus devintas karas, jei pirmiau neužbaigsime Rusijos ir Ukrainos [karo], bet mes labai stengiamės, kad užbaigtume visą tą karą. Mes esame labai arti to tikslo“, – sakė D. Trumpas, kalbėdamas apie konfliktą Sudane.
D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad svarbu pasiekti taiką naudojant jėgą.
„Tebūnie palaiminti taikdariai. […] Bet, mano nuomone, taiką galima pasiekti tik naudojant jėgą. Jei neturite jėgos, taiką pasiekti labai sunku. O mes jėgos turime“, – sakė jis.
D. Trumpas išvardijo karus, kuriuos mano padėjęs užbaigti.
„Per vienerius metus aš užbaigiau aštuonis įsiplieskusius karus, pavyzdžiui, tarp Kambodžos ir Tailando, Kosovo ir Serbijos, Pakistano ir Indijos, Izraelio ir Irano, Armėnijos ir Azerbaidžano“, – dėstė jis.
Pasak D. Trumpo, Rusijos lyderis Vladimiras Putinas buvo nustebęs, kaip jam pavyko išspręsti konfliktą tarp Azerbaidžano ir Armėnijos, kurį Kremliaus lyderis neva mėgino išspręsti dešimtį metų.
