Analitikai išnarpliojo Rusijos melą: derybas bando paveikti dar vienu būdu

Analitikai priminė, kad sekmadienį Rusijos gynybos ministerija paskelbė, esą rusų pajėgos užėmė Sydorivkos gyvenvietę Sumų srityje. Rusijos tinklaraštininkai tvirtino, kad šios gyvenvietės užėmimas neva taps vadinamosios „buferinės zonos“ dalimi regione.
ISW pabrėžė, kad nėra jokių vaizdinių įrodymų, jog okupantai iš tikrųjų būtų užėmę Sydorivką. Gyvenvietė yra šalia anksčiau neaktyvios fronto atkarpos, kurioje rusai pradėjo tarpvalstybinius išpuolius 2025 m. gruodį.
Analitikai taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos tinklaraštininkų pareiškimus, esą rusų vadovybė planuoja suformuoti daugiau nei 20 šturmo grupių iš Rusijos 2-ojo motorizuotojo šaulių pulko, priklausančio Strateginių raketinių pajėgų (SRF), elementų.
Teigiama, kad šias grupes planuojama panaudoti puolimui gilyn į Sumų sritį. ISW pridūrė, kad Rusijos vadovybė piktnaudžiauja specializuotu personalu, naudodama jį kaip šturmo pėstininkus regiono kryptimi.
Analitikai priminė, kad rusai pradėjo vykdyti tarpvalstybinius išpuolius Sumų ir Charkivo sričių šiaurėje dar 2025 m. gruodžio pabaigoje. ISW manymu, tokiu būdu okupantai siekia sukurti informacinį efektą ir paveikti vykstančių taikos derybų eigą.
Siekdami įtikinti Vakarus, kad frontas Ukrainoje neva „byra“, rusai viešai paskelbė apie Grabovskės, Komarivkos, Bila Berezos ir Popovkos užėmimą.
Analitikai taip pat neatmeta, kad rusų judėjimas šiaurės vakarų Charkivo srityje vyksta dėl tų pačių priežasčių.
ISW teigia, kad nerado jokių įrodymų, jog Rusija būtų padariusi reikšmingą pažangą siekiant bet kokio svarbaus tikslo po to, kai užėmė pasienio gyvenvietes.
„Kremlius greičiausiai siekia pavaizduoti šiuos ribotus tarpvalstybinius išpuolius kaip naują plataus masto Rusijos puolimą, kuris sustiprina Kremliaus naratyvą apie neišvengiamą Rusijos karinę pergalę Ukrainoje, siekiant pastūmėti Vakarus ir Ukrainą kapituliuoti pagal Rusijos reikalavimus dabar, bijant didesnių Rusijos puolamųjų operacijų ateityje“, – teigiama ataskaitoje.
