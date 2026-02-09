Aštuonios musulmoniškos šalys pasmerkė Izraelio Vakarų Kranto kontrolės priemones

Izraelis naujosioms priemonėms, apie kurias paskelbė finansų ministras Bezalelis Smotrichas ir gynybos ministras Israelis Katzas, pritarė sekmadienį. Jos apima leidimą izraeliečiams žydams pirkti Vakarų Kranto žemę, teigiama bendrame ministrų pareiškime.
Saudo Arabijos, Jordanijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Kataro, Indonezijos, Pakistano, Egipto ir Turkijos užsienio reikalų ministrai „griežtai pasmerkė neteisėtus Izraelio sprendimus ir priemones, kuriomis siekiama primesti neteisėtą Izraelio suverenitetą“, sakoma Saudo Arabijos pareiškime.
Tai bandymas „įtvirtinti gyvenviečių plėtrą ir įgyvendinti naują teisinę ir administracinę realybę okupuotame Vakarų Krante, taip paspartinant bandymus neteisėtai jį aneksuoti ir iškeldinti palestiniečius“, priduriama užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Izraelio priemonės taip pat numato perduoti žydų valstybei Palestinos savivaldos savivaldybių įgaliojimus dėl statybos leidimų gyvenvietėms kai kuriose palestiniečių miestų, įskaitant Hebroną, dalyse. B. Smotrichas tvirtino, kad šiuo žingsniu siekiama „pagilinti mūsų šaknis visuose Izraelio žemės regionuose ir palaidoti Palestinos valstybės idėją“.
Palestiniečių prezidentūra Ramaloje, kurios rankose yra ribota kai kurių Vakarų Kranto teritorijų kontrolė, taip pat pasmerkė šį sprendimą ir nurodė, kad juo siekiama „sustiprinti bandymus aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą“.
Apie tai buvo paskelbta likus kelioms dienoms iki Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vizito Jungtinėse Valstijose. Čia jis turėtų susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu, kuris palaikė JAV prieštaravimus Izraelio Vakarų Kranto aneksijai.
Daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių gyvena gyvenvietėse Vakarų Krante, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos. Šioje teritorijoje taip pat gyvena apie 3 mln. palestiniečių. Dar 200 tūkst. izraeliečių gyvena Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje, kuri, pasak Jungtinių Tautų, yra palestiniečių teritorijų dalis.