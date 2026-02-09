Karas Ukrainoje. Rusijos žiniasklaida skelbia apie masinę evakuaciją Belgorode

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą įpareigojo šalies karinius vadus dalyvauti svarbiose derybose su Iranu ir Rusija, demonstruodamas naują diplomatijos strategiją, pagal kurią karinės pajėgos tiesiogiai daro įtaką užsienio politikos procesams.
Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi „Associated Press“ publikacija.
JAV lyderis Donaldas Trumpas žengė neįprastą žingsnį, įtraukdamas aktyvius karininkus į aukšto lygio derybas.
Ekspertų nuomone, D. Trumpo sprendimas naudoti kariškius vietoj diplomatų rodo administracijos siekį vykdyti griežtesnę ir operatyvesnę užsienio politiką.
„Prezidentai naudoja patikimus asmenis svarbiems pranešimams perduoti“, – pažymi Eliotas Koenas, buvęs Valstybės departamento patarėjas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie permainas Ukrainos oro gynybos pajėgose. Pasak V. Zelenskio, permainų imamasi siekiant pagerinti gynybą prieš Rusijos dronus, tarp kurių – ir „Shahed“.
Apie tai V. Zelenskis prakalbo per savo tradicinį kreipimąsi į tautą ir pasaulį. „Laukia personalo pokyčiai. Dabar – kai kuriuose regionuose, būriuose“, – teigė V. Zelenskis.
