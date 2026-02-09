Lenkijos kariuomenė sulaukė naujos pažangių JAV tankų „Abrams“ partijos

„TVP World“ teigimu, M1A2 SEPv3 yra naujausia JAV pagamintų „Abrams“ tankų versija, pasižyminti stipresne šarvuote, pažangiomis ugnies valdymo sistemomis ir galimybe šaudyti įvairiais šaudmenimis, įskaitant programuojamus.
Naujųjų tankų sulaukusi Lenkija, kuri šiuo metu yra didžiausią dalį BVP gynybai skirianti NATO šalis, siekia sustiprinti savo gynybą dėl didėjančios įtampos regione po Rusijos 2022 m. plataus masto invazijos į Ukrainą.
Pagal 2022 m. sutartį su JAV Lenkija užsakė 250 tankų „Abrams M1A2 SEPv3“, 26 šarvuotas gelbėjimo transporto priemones „M88A2 HERCULES“ ir 17 tiltatiesių „M1074 JAB“. Iki šiol jau pristatyta daugiau nei 100 tankų „Abrams M1A2 SEPv3“, o visą užsakymą planuojama įvykdyti iki 2026 m. pabaigos.
Lenkijos kariuomenė taip pat naudoja apie 116 senesnio modelio tankų „Abrams M1A1“, o per ateinančius metus taip pat planuojama pradėti eksploatuoti 360 Pietų Korėjos tankų „K2 Black Panthers“.
Pasak „TVP World“, iki 2030 m. Lenkija planuoja dislokuoti iš viso 1,1 tūkst. įvairių tipų tankų – daugiau nei Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija ir Italija kartu sudėjus.