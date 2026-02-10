Okupantai bando permesti savo pėstininkus į šiaurinę Pokrovsko dalį. „DeepState“ skelbia, kad rusų kareiviai, persirengę civiliniais drabužiais, išgabena žuvusiųjų kūnus.
„Patekimas į miestą yra smarkiai apribotas. Priešas aktyviai vykdo nuotolinį minavimą. Priešas vėl užminuoja teritorijas, kurias pavyksta išvalyti.
Taip pat tęsiasi nuolatiniai bandymai prasiveržti į Hryšynę, o pastaruoju metu (ukrainiečių – red. past.) pilotų dėmesys vis labiau sutelktas į šią gyvenvietę, o ne į patį Pokrovską, kuo okupantai ir naudojasi“, – pažymi analitikai.
„DeepState“ duomenimis, pastarosiomis dienomis Ukrainos pajėgos kelis kartus bandė į Pokrovską įvesti personalą su šarvuota technika.
„Nereikia rašyti, kas davė tokį įsakymą – visi ir taip žino, kas jis. Technika buvo sunaikinta, personalas tapo 300-aisiais (sužeistais – red. past.). Taip pat verta pažymėti, kad priešas padidino sklendžiančių bombų naudojimą prieš Gynybos pajėgų pozicijas“, – priduria analitikai.
Tuo tarpu į rytus nuo Pokrovsko esančiame Myrnohrade rusai telkiasi miesto šiaurėje esančiuose ūkiuose ir bažnyčioje kartu su civiliais gyventojais. „DeepState“ pažymi, kad taip Rusija pažeidžia humanitarinės teisės normas.
Šiaurinėje miesto dalyje tęsiasi chaotiški mūšiai dėl pozicijų, kurias vis dar laiko Ukrainos pajėgos. Analitikų teigimu, „nepaisant to, kad Pokrovskas praktiškai atsidūrė ant kritimo į rusų rankas ribos“, vadovybė „neplanuoja pasitraukimo“.
„Rodynskė taip pat vis dažniau patenka į dėmesio lauką – ten priešas kasdien didina spaudimą. Tačiau didžiausia problema yra ta, kad priešas mažomis pėstininkų grupėmis vykdo reidus į vakarus nuo Rodynskės, gilyn į mūsų gynybos linijas, ir ieško pilotų, kurie šiuo metu rizikuoja patekti į kontaktą su priešo šturmo aviacija.
Tuo pačiu metu Rodynskė yra paskutinė gyvenvietė, leidžianti bandyti pasitraukti iš Myrnohrado, ką priešas labai gerai supranta. Paskutinės kovos dėl Pokrovsko ir Myrnohrado tęsiasi“, – pažymėjo analitikai.
„Vostok“ kariuomenės grupė anksčiau pranešė, kad Rusija didina spaudimą Myrnohradui. Okupantai bando sukaupti sunkiąją techniką ir gyvąją jėgą tolesniam miesto šturmui.
Rubižės brigados priešlėktuvinės raketinės ir artilerijos divizijos žvalgybos vadovas Daniilas Borisenka teigė, kad Rusija naudoja šarvuotą techniką puolimui Pokrovsko kryptimi. Pasak jo, rusai čia spaudžia iš karto iš dviejų krypčių.