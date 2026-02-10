Šaltinis: JAV ketina europiečiams perduoti dvi svarbias NATO vadavietes

Iki šiol minėtoms vadavietėms vadovavo JAV admirolai.
Šiuo ėjimu įgyvendinamas JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimas, kad Europos šalys prisiimtų didesnę atsakomybę už savo pačių saugumą. Jo administracija ragina, kad karinis aljansas, kuriame ilgą laiką dominavo JAV, taptų „Europos vadovaujamu NATO“.
Vis dėlto, pasak minėto anonimiškai kalbėjusio šaltinio ir kito su šiuo klausimu susipažinusio asmens, pagal šį planą JAV perimtų vadovavimą trims šiek tiek mažesnės reikšmės, bet operacijoms labai svarbioms vadavietėms: sąjungininkų oro, jūrų ir sausumos pajėgų.
„Sąjungininkai susitarė dėl naujo vyresniųjų pareigūnų atsakomybės pasiskirstymo NATO vadavimo struktūroje, kurioje sąjungininkės Europoje, įskaitant naujausias NATO nares, atliks svarbesnį vaidmenį Aljanso karinėje vadovybėje“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė NATO pareigūnas, šiuos planus siejęs su „būsimų rotacijų planavimu“.
Kaip anksčiau rašė ELTA, gruodžio pradžioje Baltųjų rūmų paskelbtoje naujojoje JAV saugumo strategijoje aprašoma JAV vizija dėl NATO ateities. Joje be kita ko pabrėžiama, kad JAV politikoje Europos atžvilgiu pirmenybė turėtų būti teikiama galimybei „padaryti galą suvokimui ir užkirsti kelią realybei, jog NATO yra nuolat besiplečiantis aljansas“.