JAV tvirtina, kad Meksikos kartelio bepiločiai orlaiviai pažeidė Teksaso oro erdvę

JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) antradienio vakarą informavo, kad oro erdvė virš minimo Teksaso metropolio dėl neįvardytų nacionalinio „saugumo priežasčių“ 10 dienų bus uždaryta visiems orlaiviams, tačiau po mažiau nei 24 valandų atšaukė sprendimą dėl uždarymo.
Pranešimas apie bepiločių orlaivių įvykdytą oro erdvės pažeidimą pasirodė praėjus maždaug penkiems mėnesiams nuo tada, kai prasidėjo JAV karinė kampanija, nukreipta prieš tariamus narkotikų kontrabandos laivus. Naujausia žinia galėtų tapti pretekstu prezidentui Donaldui Trumpui įvykdyti savo grasinimus rengti smūgius ir sausumoje. D. Trumpas konkrečiai grasino atakuoti kartelius Meksikoje.
FAA ir Gynybos departamentas „greitai sureagavo į kartelio bepiločių orlaivių įsiveržimą“, tinkle „X“ teigė transporto sekretorius Seanas Duffy ir kartu pridūrė, kad „grėsmė buvo neutralizuota, ir nekyla joks pavojus komerciniam transportui regione“.
Tuo metu vienas JAV administracijos pareigūnas nurodė, kad oro erdvę pažeidė „Meksikos kartelio bepiločiai orlaiviai“ ir kad JAV pajėgos „ėmėsi veiksmų bepiločiams orlaiviams išjungti“, tačiau nenurodė, kaip jos tai padarė.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum spaudos konferencijoje teigė, kad jos vyriausybė „neturi duomenų“ apie bepiločius orlaivius pasienyje ir tiria oro erdvės uždarymą.
