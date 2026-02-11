Karas Ukrainoje. Dar viena kraupi Rusijos ataka – per smūgį žuvo mažamečiai

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad į dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, atnaujinamą praėjus beveik ketveriems metams po Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios, nori įtraukti ir Europos partnerius.
Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusią savaitę į Maskvą išsiuntė aukščiausio rango patarėją – tai buvo pirmasis toks vizitas nuo tada, kai 2022 m. vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
„Ką aš gavau? Patvirtinimą, kad Rusija šiuo metu taikos nenori“, – duodamas interviu keletui Europos dienraščių, tarp jų – Vokietijos „Suddeutsche Zeitung“, sakė jis.
„Bet svarbiausia, kad mes atkūrėme šiuos diskusijų kanalus techniniame lygmenyje“, – sakė jis antradienį paskelbtame interviu.
Staigus Rusijos armijos nuostolių karo su Ukraina metu augimas vis labiau apsunkina Kremliaus puolimo planų įgyvendinimą. Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi „Financial Times“ informacija.
Leidinyje, remdamasi Carnegie tarptautinio taikos fondo vyresniojo mokslo darbuotojo Michaelo Kofmano žodžiais, rašoma, kad dabartinė rusų taktika neleidžia jiems pasiekti reikšmingų rezultatų mūšio lauke.
„V. Putinas tikėjosi, kad nuolatinis spaudimas plačiu frontu galiausiai privers Ukrainos pusę pasiduoti. Tačiau tai, kaip kariauja Rusijos pajėgos, tiesiog nesukels reikšmingų operatyvinių proveržių“, – teigė jis.
