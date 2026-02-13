Rusija galėjo tęsti plataus masto karą prieš Ukrainą daugiausia dėl didelio masto konkrečios valstybės paramos. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi leidiniu „Clash Report“.
Nepaisant viešų pareiškimų apie kitų šalių pagalbą, būtent Kinijos ištekliai, anot Vakarų ekspertų, tapo lemiamu veiksniu Kremliui.
Buvęs Britanijos žvalgybos agentūros MI6 vadovas Richardas Moore'as teigė, kad karo metu Pekinas suteikė Maskvai didžiausią paramą.
JAV administracija stiprina spaudimo priemones Rusijos sąjungininkėms, tokioms kaip Iranas ir Venesuela, siekdama apriboti Kremliaus galimybes kariauti su Ukraina.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Fox News“ leidiniu.
Smūgiai sąjungininkų logistikai ir ištekliams jau daro įtaką Maskvos gebėjimui tęsti kovą, o Vašingtonas tuo pačiu metu siūlo derybų kelią.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad į dialogą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, atnaujinamą praėjus beveik ketveriems metams po Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios, nori įtraukti ir Europos partnerius.
