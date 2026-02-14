V. Zelenskis paatviravo, kaip įsivaizduoja susitikimą su V. Putinu: „Mes juk esame priešai“

„Tai ne apie norą pažvelgti jam į akis. Apskritai man neįdomios emocijos susitikimo metu. Turime klausimų, susijusių su Ukrainos teritorija, kurių šiandien niekas negali išspręsti.
Skirtingų valstybių politika leido V. Putinui reikšti savo nuomonę šiuo klausimu – okupuoti žemes ir teisinti savo veiksmus. Dabar tik viena valstybė fiziškai kariauja su juo – Ukraina“, – sakė V. Zelenskis interviu žurnalui „The Atlantic“.
Pasak jo, pokalbis su V. Putinu turėtų būti sutelktas tik į karo pabaigą.
„Tai reiškia, kad mūsų pokalbis turėtų būti kiek įmanoma atviras. Tai paprasčiausiai pokalbis apie tai, kaip užbaigti karą taip, kad jis nepasikartotų“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas taip pat atsakė į klausimą, kaip sunku jam būtų sulaikyti emocijas tokio susitikimo metu:
„Kodėl turėčiau būti emocionalus ar abejingas? Koks skirtumas? Mūsų tikslas – užbaigti karą. Manau, kad jis gali turėti kitą tikslą. Mes nežinome. Karo metu nesusitikome.
Visi bandė kažką padaryti, bet karas tęsiasi. Todėl, mano nuomone, prasminga surengti lyderių susitikimą, kuriame būtų galima aptarti pačius sudėtingiausius klausimus. Su kuo dar galėčiau kalbėtis apie teritorinius klausimus?“, – pareiškė jis.
Tuo pat V. Zelenskis nemano, kad kuri nors pusė iš tikrųjų turi realų norą susitikti.
„Mes juk esame priešai. Atvirai kalbant, niekas nepareiškė noro tai padaryti. Tačiau yra siekis. Manau, kad tai teisingas sprendimas – susitikti ir pabandyti užbaigti karą.
Amerikiečiai klausia, ką manome apie tokio susitikimo idėją. Mes pasakėme, kad ją palaikytume. Esame pasirengę susitikti bet kokiu formatu, išskyrus Maskvą ar Baltarusiją“, – pridūrė jis.
