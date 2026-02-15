Karas Ukrainoje. V. Zelenskis išsakė pastabas Europai: „Būkime atviri“

Jungtinė Karalystė (JK), Šiaurės ir Baltijos valstybės svarsto planą perimti tanklaivius, susijusius su Rusijos „šešėliniu laivynu“, praneša agentūra „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais.
Straipsnyje teigiama, kad JK gynybos sekretorius Johnas Healey susitiko su savo kolegomis iš Baltijos ir Šiaurės valstybių, jog aptartų su Rusijos „šešėliniu laivynu“ susijusių naftos tanklaivių perėmimą.
Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) – dešimties šalių, turinčių bendrus įsipareigojimus Šiaurės Atlanto vandenyne ir Baltijos jūroje, grupės – susitikimas įvyko Miuncheno saugumo konferencijos kuluaruose, tvirtino vienas iš dalyvių ir su šiuo klausimu susipažinusių asmenų.
Be J. Healey susitikime taip pat dalyvavo JK kariuomenės vadas Richardas Knightonas, kuris pristatė variantus, įskaitant bendras perėmimo operacijas, teigė asmenys, kurie prašė neatskleisti jų tapatybės.
„Atmosfera ir supratimas buvo tokie, kad mes turime būti aktyvesni“, – duodamas interviu po susitikimo pareiškė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Jis nurodė, kad „žinia yra tokia, jog šalys, suteikiančios vėliavas „šešėlinio laivyno“ laivams, turi žinoti, kad yra priemonių, kurių gali imtis kitos valstybės“.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna atskirame interviu savo ruožtu tvirtino, kad kai kurios narės išlieka atsargios, nes baiminasi eskalavimo.
„Šešėlinį laivyną“ sudaro maždaug 1,5 tūkst. tanklaivių, kurie naudojasi netikromis vėliavomis, kad atrodytų teisėti ir neturėtų laikytis taisyklių. Europos Sąjunga, JK ir JAV dėl ryšių su Rusija jau įvedė sankcijas daugiau kaip 600 tanklaivių.
