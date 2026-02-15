Rusija savo moderniausius naikintuvus laiko netoli Kinijos: paaiškino, kodėl

Palydoviniai kadrai daryti vasario 9 d. ir juose matyti atviroje aikštelėje sustatyti Su-57.
Be šių penktosios kartos naikintuvų, bazėje taip pat dislokuoti 18 daugiafunkcių Su-35S, trys MiG-31BM perėmėjai ir du Mi-8 sraigtasparniai, rašo „Militarnyi“. Tai rodo, kad Dziomgi bazė tampa svarbiu Rusijos taktinių oro pajėgų telkiniu Tolimuosiuose Rytuose.
„Militarnyi“ vertinimu, bendras veikiančių Su-57 skaičius išlieka ribotas.
Įskaičiavus prototipus ir ankstyvos gamybos vienetus, visa Su-57 flotilė vertinama maždaug 20–25 lėktuvais. Tai reiškia, kad Dziomgi bazėje susitelkęs kontingentas sudaro didelę viso parko dalį.
Dziomgi oro bazė yra netoli Gagarino aviacijos gamyklos Komsomolske prie Amūro, kuri priklauso „United Aircraft Corporation“ ir yra atsakinga už Su-57 surinkimą. Todėl, anot „Militarnyi“, tokia koncentracija šioje vietoje nėra atsitiktinė.
Priežastys
Pasak „Militarnyi“, viena iš versijų – dalis naikintuvų vis dar yra bandomojo eksploatavimo ir laipsniško kovinio pajėgumo kūrimo stadijoje. Tokiu atveju jiems reikalinga artima gamyklos techninė priežiūra ir nuolatinis tobulinimas.
Kita aiškinimo kryptis – pajėgų apsauga. Perkėlus Su-57 į Tolimuosius Rytus, jie atsiduria gerokai toliau nuo fronto Ukrainoje ir po stipresniu regioninės priešlėktuvinės gynybos skėčiu.
Keli tokie naikintuvai buvo apgadinti ar sunaikinti Ukrainos dronų smūgiu Akhtubinsko oro bazėje Astrachanės regione.
2024 m. birželį bepiločiai orlaiviai atakavo Akhtubinsko aerodromo stovėjimo zoną, kur laikyti Su-57. Šie incidentai galėjo paskatinti Rusiją perdislokuoti moderniausius naikintuvus į saugesnę vietą.
Su-57 – tai Rusijos penktosios kartos daugiafunkcis naikintuvas, sukurtas oro viršenybei užtikrinti ir smūgiams prieš antžeminius taikinius. Jis pasižymi sumažintu radiolokaciniu matomumu ir pažangiomis ginkluotės integravimo sistemomis.
Maskva planuoja, kad ateityje Su-57 taps vienu pagrindinių Rusijos taktinių oro pajėgų „ramsčių“. Vis dėlto dabartinis nedidelis jų skaičius rodo, kad programa dar tik pereina iš bandymų fazės į realų kovinį dislokavimą.