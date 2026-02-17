Karas Ukrainoje. Prieš derybas Ženevoje – D. Trumpo perspėjimas Ukrainos delegacijai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iki vasario 24 d. tikimasi sulaukti papildomų pagalbos paketų. Tai jis paskelbė po derybų, vykusių Miuncheno saugumo konferencijoje.
„Buvo daug susitikimų, ir svarbiausia – Ukrainai bus skirti nauji paramos paketai. Pagrindinis prioritetas – oro gynybos raketos, skirtos apsaugai nuo balistinių raketų“, – vasario 15 d. sakė jis.
Anot V. Zelenskio, su „Berlyno formato lyderiais“ buvo susitarta dėl „konkrečių energetikos ir karinės pagalbos paketų“, kurie bus suteikti iki vasario 24 d., kai bus minimos ketvirtosios Rusijos įsiveržimo į Ukrainą metinės.
Saugumo garantijos Ukrainai, pasak prezidento V. Zelenskio, yra pagrindinis Kyjivo tikslas būsimose derybose dėl Rusijos karo pabaigos. Raktas karui užbaigti yra saugumo klausimas, sakė jis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
„Saugumo garantijos Ukrainai yra būtinos, tai aukščiausias prioritetas“, – pabrėžė V. Zelenskis. Rusijos ir Ukrainos derybos dėl karo pabaigos, kurioms tarpininkauja JAV, šią savaitę numatytos Ženevoje.
Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad šiuo metu beveik visą finansinę paramą Ukrainai teikia tik Europa, tačiau žemynas „nelabai dalyvauja derybose“.
„Pirmiausia šiandien Ukrainai pinigų skiria tik Europa. Būkime atviri – mūsų partneriai iš Kanados padeda, Japonija teikia humanitarinę paramą, bet didžioji dalis lėšų ateina tik iš Europos.
Kol kas, deja, Europa nelabai dalyvauja derybose. Beje, Rusija taip pat nelabai mato Europos prie derybų stalo. Tačiau tai neteisinga, nes mums svarbios Europos saugumo garantijos“, – teigė V. Zelenskis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
