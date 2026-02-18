Dešimtys šalių pasmerkė Izraelio planus dėl Vakarų Kranto

„Griežtai smerkiame vienašališkus Izraelio sprendimus ir priemones, kuriomis siekiama išplėsti neteisėtą Izraelio buvimą Vakarų Krante“, – sakoma pareiškime, kurį pasirašė 85 valstybės ir kelios tarptautinės organizacijos.
„Tokie sprendimai prieštarauja Izraelio įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę ir turi būti nedelsiant panaikinti. Šiuo atžvilgiu pabrėžiame savo griežtą nepritarimą bet kokios formos aneksijai“, – priduriama pareiškime.
Tarp pasirašiusiųjų yra Vokietija, Prancūzija, Kinija ir Rusija. Jų gretose nėra Jungtinių Valstijų.
Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Izraelio vyriausybė pritarė itin kontroversiškam siūlymui palengvinti sąlygas Izraelio naujakuriams pirkti žemę Vakarų Krante. Šis žingsnis gali atnešti toli siekiančius padarinius Vakarų Krante gyvenantiems palestiniečiams.
Anksčiau antradienį pasirodžiusiame aštuonių šalių, kuriose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, pareiškime teigiama, kad šiuo sprendimu pirmą kartą nuo 1967 m. patvirtinamos žemės nuosavybės registravimo procedūros didelėse okupuoto Vakarų Kranto dalyse. Visos aštuonios valstybės pasirašė ir naujesnį pareiškimą.
Izraelio užsienio reikalų ministerija pavadino šių aštuonių musulmoniškų šalių pareiškimą „faktiškai nepagrįstu ir tyčia klaidinančiu“. Pasak jos, Izraelis šią savaitę tik patvirtino „administracinę priemonę civilinės ir nuosavybės teisės srityje“.
Izraelio žiniasklaida taip pat pranešė, kad pirmą kartą per beveik 60 metų Jeruzalė bus plečiama toliau į Vakarų Krantą, įgyvendinant naują nausėdijų projektą.
„Pakartojame, kad atmetame visas priemones, kuriomis siekiama pakeisti nuo 1967 m. okupuotos Palestinos teritorijos, įskaitant Rytų Jeruzalę, demografinę sudėtį, pobūdį ir statusą“, – pažymima naujesniame pareiškime.
„Tokios priemonės pažeidžia tarptautinę teisę, kenkia nuolatinėms pastangoms užtikrinti taiką ir stabilumą regione, prieštarauja Visapusiškam planui ir kelia pavojų konfliktą užbaigiančio taikos susitarimo pasiekimo perspektyvai“, – priduriama jame.
Izraelis 1967 m. per Šešių dienų karą užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Šiandien ten greta 3 mln. palestiniečių gyvena apie 700 tūkst. Izraelio naujakurių. Palestiniečiai nori šių teritorijų savo valstybei su sostine Rytų Jeruzale.