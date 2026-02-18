Po niūrių žinių iš derybų – vilties prošvaistė: beveik sutarta dėl vieno klausimo

Trečiadienį, po maždaug dviejų valandų, Ženevoje baigėsi dvi dienas trukusios Ukrainos ir Rusijos derybos, kurioms tarpininkavo Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
Nė viena šalis nepaaiškino, kas buvo aptarta Ženevoje vykusiose diskusijose ir ar pavyko dėl ko nors susitarti, tačiau abi pusės užsiminė, kad derybos buvo sudėtingos.
V. Zelenskis pranešime „WhatsApp“ socialiniame tinkle patikslino, kad derybų turinys apėmė dvi kryptis – karinę ir politinę. Pasak prezidento, „visos trys šalys buvo konstruktyvios karinėje kryptyje“.
Politinė derybų dalis apėmė visus jautrius klausimus – teritorijų problematiką, sankcijas ir kitus aspektus.
Anot V. Zelenskio, karinėje srityje pasiekta pažanga, o politinėje – vyko dialogas. „Sutarėme judėti toliau, sutarėme tęsti. Tačiau negirdėjau apie pažangą ten (politinėje kryptyje – red. past.), kokia buvo pasiekta karinėje“, – sakė jis.
„Matome, kad kai kuris parengiamasis darbas jau atliktas, tačiau kol kas pozicijos skiriasi, nes derybos nebuvo lengvos“, – pridūrė prezidentas.
V. Zelenskis teigė, kad Rusijos okupuotų teritorijų Ukrainos rytuose likimas ir būsimas Rusijos pajėgų užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės statusas liko per derybas neišspręsti „jautrūs klausimai“.
„Daugiau detalių bus pateikta mano grupei sugrįžus. Tačiau kol kas girdėjau štai ką: iš esmės kariškiai supranta, kaip reikės stebėti paliaubas ir karo veiksmų nutraukimą, jei tam bus politinė valia“, – teigė jis.
V. Zelenskis pažymėjo, kad šiuo klausimu derybinės grupės „susitarė dėl beveik visko“, o paliaubų stebėsena apimtų ir JAV pusę. „Manau, tai konstruktyvus signalas“, – sakė jis.
Daugiau detalių apie techninius niuansus ir stebėsenos mechanizmą paaiškės Ukrainos derybininkų komandai sugrįžus iš Ženevos.
V. Zelenskis akcentavo, kad jo komanda telefonu negalėjo pateikti visų detalių. „Jie nori, bet kol kas negali. Daugiau aiškumo turėsime jiems sugrįžus“, – akcentavo prezidentas.
Šios derybos yra naujausias diplomatinis bandymas nutraukti kovas, per kurias žuvo šimtai tūkstančių žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus, o didelė Rytų ir Pietų Ukrainos dalis buvo nuniokota.
Pasak Rusijos delegacijos vadovo Vladimiro Medinskio, derybos baigėsi vos po dviejų valandų – truko daug trumpiau nei šešių valandų susitikimai antradienį.
Rusijos vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad dvi dienas trukusios derybos su Ukraina ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis siekiant užbaigti ketverius metus trunkantį karą buvo „sunkios“, tačiau netrukus bus surengtos naujos derybos.
„Jos buvo sunkios, bet dalykiškos. Kitas susitikimas įvyks artimiausiu metu“, – po derybų teigė V. Medinskis, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Jungtinės Valstijos siekia užbaigti karą, tačiau kol kas joms nepavyko suderinti Ukrainos ir Rusijos pozicijų teritorijų klausimu. Per du ankstesnius derybų raundus Abu Dabyje proveržio pasiekti nepavyko.
Tuo metu kovos Ukrainoje tęsiasi. Abi kariuomenės kovoja maždaug 1,25 tūkst. kilometrų ilgio fronto linijoje, o Rusija toliau bombarduoja civilių gyvenamas Ukrainos vietoves.
Rusijos ir Ukrainos reikalavimai taikos susitarimui išlieka itin skirtingi. V. Zelenskis pasiūlė nutraukti ugnį ir susitikti su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, tačiau Kremlius siekia pasirašyti susitarimą dar prieš įsipareigodamas paliauboms.
V. Zelenskis jau kurį laiką atmeta Rusijos reikalavimą išvesti Ukrainos pajėgas iš vis dar jų kontroliuojamų rytinių Luhansko ir Donecko sričių dalių. „Emociškai žmonės to niekada neatleis“, – antradienį pareiškė jis.
Antradienį Ukrainos prezidentas taip pat apkaltino Rusiją bandymu vilkinti derybas, teigdamas, kad Maskvos veiksmai trukdo pasiekti galutinį diskusijų etapą.
Vakarų žiniasklaida praneša, kad pirmąją derybų dieną pažangos pasiekta nebuvo. Leidinys „Axios“ tvirtina, kad politinės derybos Ženevoje pateko į aklavietę dėl V. Medinskio pozicijų, tačiau nepatikslino, ką konkrečiai pasakė diplomatas.
UkrainaVolodymyras Zelenskisderybos
Rodyti daugiau žymių