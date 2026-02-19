D. Trumpas atidaro savo „Taikos tarybą“, tvyrant karo debesims virš Irano

Kol JAV karo lėktuvai ir lėktuvnešiai jo įsakymu artėja link Irano, D. Trumpas Vašingtone pasveikino maždaug dvi dešimtis sąjungininkų, iš viso pasaulio susirinkusių spindinčiame pastate, kuriame anksčiau buvo JAV Taikos institutas, iš esmės išardytas ir pervadintas 79 metų respublikono vardu.
D. Trumpas, kuris smarkiai sumažino pagalbą užsieniui, sakė, kad Jungtinės Valstijos skirs 10 mlrd. dolerių iniciatyvai, kurios tikslai apima Gazos Ruožo, sugriauto per dvejus metus trukusį Izraelio karą su „Hamas“, atstatymą.
„Kartu mes galime įgyvendinti svajonę atnešti ilgalaikę harmoniją į regioną, kuris šimtmečius patyrė karą ir kančias“, – sakė prezidentu tapęs nekilnojamojo turto verslininkas, anksčiau neįtikinamai kalbėjęs apie turistinių kurortų statybą Gazoje.
D. Trumpas nepaaiškino, kam tiksliai bus skirti pinigai, o jo „Taikos taryba“ sulaukė plačios kritikos dėl savo neskaidrumo.
D. Trumpas turės veto teisę „Taikos tarybos“ atžvilgiu ir galės likti jos vadovu net ir pasitraukęs iš prezidento pareigų, o šalys, norinčios būti joje ne dvejus metus, o nuolat, turės susimokėti 1 mlrd. dolerių.
Savo padrikoje kalboje, kurioje smerkė vidaus oponentus, pabrėžė akcijų rinkos prieaugį ir pasidžiaugė savo gebėjimu per rinkimus remti užsienio lyderius, D. Trumpas sakė, kad nori siekti daugiau taikos susitarimų.
„Viskas susiję su žodžiu, kurį lengva ištarti, bet sunku įgyvendinti – taika“, – sakė D. Trumpas.
„Nutiks blogų dalykų“
Susitikimas surengtas praėjus dviem dienoms po to, kai D. Trumpas išsiuntė du pasiuntinius pasikalbėti su Irano diplomatijos vadovu, Jungtinėms Valstijoms reikalaujant didelių nuolaidų iš šios dvasininkų valdomos valstybės dėl susirūpinimą keliančių klausimų, pradedant jos branduoline programa.
„Turime sudaryti prasmingą susitarimą, kitaip nutiks blogų dalykų“, – sakė D. Trumpas.
Jis perspėjo, kad Vašingtonui „gali tekti žengti dar vieną žingsnį“ be jokio susitarimo, ir pridūrė: „Tai sužinosite galbūt per ateinančias 10 dienų“.
„Taikos taryba“ sukurta po to, kai D. Trumpo administracija, bendradarbiaudama su Kataru ir Egiptu, spalio mėnesį susitarė dėl paliaubų, siekiant nutraukti dvejus metus trukusį karą Gazos Ruože.
Jungtinės Valstijos teigia, kad dabar planas perėjo į antrąjį etapą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama nuginkluoti „Hamas“ – palestiniečių kovotojų grupuotei, kurios beprecedentis 2023 m. spalio 7 d. išpuolis prieš Izraelį sukėlė didelį karą.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, pavaldi „Hamas“, teigia, kad nuo paliaubų pradžios Izraelio pajėgos nužudė mažiausiai 601 žmogų.
Susitikime taip pat bus svarstoma, kaip pradėti Tarptautinių stabilizavimo pajėgų veiklą, skirtą užtikrinti saugumui Gazoje. Svarbi veikėja čia bus Indonezija, didžiausia musulmoniška valstybė, kuri yra pareiškusi apie savo pasirengimą į Gazos Ruožą nusiųsti iki 8 000 karių, jei pajėgos bus patvirtintos.
Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto – buvęs generolas, kadaise kaltintas žmogaus teisių pažeidimais, kurį D. Trumpas pavadino „kietu riešutėliu“ – dalyvaus steigiamajame susitikime Gazoje, prieš tai praėjusį mėnesį dalyvavęs Pasaulio ekonomikos forumo Davose (Šveicarija) atidarymo renginyje.
Izraeliui atstovavo jo užsienio reikalų ministras, kuris grupinėje nuotraukoje stovėjo šalia Kataro, sulaukusio aštrios Izraelio kritikos, ministro pirmininko.
Žengiant vieną žingsnį link naujos Gazos, praėjusį mėnesį buvo sudarytas technokratinis komitetas, turintis rūpintis kasdieniu Gazos valdymu, o jam vadovauja inžinierius ir buvęs pareigūnas Ali Shaathas.
„Ambicijos ir narcisizmas“
Į inauguracinį susitikimą atvyko ideologiniai D. Trumpo sąjungininkai, įskaitant Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną, kurio laukia sunki kova dėl perrinkimo, ir Argentinos prezidentą Javierą Milei.
Tarp kitų susitikime dalyvavusių lyderių yra ir tokių, kurie trokšta JAV dėmesio, pavyzdžiui, Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas, prašęs D. Trumpo paramos jo šalies konflikte su Indija.
Kritikai teigia, kad „Taikos taryba“ tebėra neaiški, be kita ko, ir dėl to, kaip ji sąveikautų su esamomis institucijomis, įskaitant Jungtines Tautas.
„Tai painus ambicijų ir narcisizmo mišinys, nepasižymintis jokiais intelektinio nuoseklumo požymiais“, – sakė analitinio centro Brookingso instituto vyresnysis bendradarbis Bruce‘as Jonesas.
